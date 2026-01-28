juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026 Veinte atletas rusos y bielorrusos competirán en Milano Cortina 2026 como neutrales Deportistas de esas dos naciones competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno en ese estatus.

Un total de 13 deportistas rusos y siete bielorrusos participarán como atletas neutrales en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026 que arrancan el próximo 6 de febrero.

Dicha condicón les impide competir con bandera o himno nacional y tampoco podrán estar en la ceremonia de inauguración.

Hay que recordar que hace cuatro años, Rusia invadió Ucrania, lo que lo llevó a una e xclusión de casi todos los eventos deportivos internacionales, Bielorrusia ha sido su aliado en ese trance.

El estatus de neutral fue aprobado por el Comité Olímpico Internacional en atletas en deportes individuales a los que se consideró no apoyaron activamente la guerra ante Ucrania ni tampoco son parte de agencias militares o de seguridad del estado.

Durante los los Juegos de Invierno de Pekín 2022, clausurados cuatro días antes del comienzo de la guerra , participaron 209 deportistas rusos y lograron 32 medallas.

En los Juegos Olímpicos de Verano París 2024, fueron 15 los atletas de Rusia que participaron en el evento bajo las mismas condiciones.