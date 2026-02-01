juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026 Donovan Carrillo ya está en la sede olímpica y nos da un vistazo de la pista de hielo El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo visitó la Arena de Patinaje de Hielo de Milán, donde competirá en los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026.

Por: Ricardo Otero Síguenos en Google

Donovan Carrillo, Milano Cortina 2026 Imagen Instagram-Donovan Carrillo

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo ya está en la sede de los Juegos Olímpicos de invierno Milano-Cortina 2026, a unos días de su segunda participación en la máxima justa deportiva, y nos mostró una imagen de su sede de competencia.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram, Carrillo publicó un video corto de la Arena de Patinaje de Hielo de Milán, donde saldrá a escena por primera vez el próximo martes 10 de febrero.

“Miras hacia arriba y te das cuenta de que llegaste a donde soñaste”, escribió Donovan.

Donovan Carrillo terminó en el lugar 22 del patinaje artístico individual masculino de los Juegos de Beijing 2022, en su debut olímpico.

Con su segunda clasificación, Donovan se convertirá en el segundo patinador artístico mexicano que participa en más de una edición de Juegos Olímpicos, luego de que Ricardo Olavarrieta lo hizo en Calgary 1988 y Albertville 1992.

Donovan Carrillo competirá en el programa corto el 10 de febrero a las 11:30 am, tiempo del centro de México, y de avanzar al programa libre, lo hará tres días después al filo del mediodía.