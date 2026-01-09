juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026 México designa a abanderados para Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 El Comité Olímpico Mexicano designa oficicialmente a quienes tendrán el honor de llevar bandera en Inauguración de la justa invernal.

Donovan Carrillo y Sarah Schleper fueron designados como los abanderados de México para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

El Comité Olímpico Mexicano hizo ya el nombramiento de los atletas que tendrán el referido honor en la ceremonia de Inauguración de la magna justa invernal.

Donovan Carrillo, quizás el mexicano de más renombre en los deportes invernales en el último ciclo olímpico, es uno de los patinadores artísticos mejor valorados a nivel mundial. Milano-Cortina 2026 será su segunda cita olímpica de manera consecutiva.

En Beijing 2022, se convirtió en el segundo mexicano en asistir a una justa olímpica en la disciplina del patinaje artístico. Terminó en el sitio 22 global.

Por su parte, Sarah Schleper es ya una experimentada en el esquí alpino y es la mejor representante de esta disciplina no solamente de México, también en América Latina.

Milano-Cortina 2026 representarán los séptimos Juegos Olímpicos de Invierno para Sarah Schleper quien apareció por primera vez en Nagano 98.