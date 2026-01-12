juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026 Donovan Carrillo compitió en Olimpiada Nacional como clavadista El atleta mexicano reveló detalles de lo que lo conquistó del patinaje y dejó la otra disciplina.

La Delegación Mexicana para los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina ya fue abanderada y entre ellos está Donovan Carrillo, destacado representante en el patinaje artístico.

Este lunes estuvo en el show de Faitelson Sin Censura donde reveló parte importante de su incursión en el patinaje artístico y los otros deportes que realizó.

“Mis papás siempre me dieron la oportunidad de probar cualquier deporte, aquí en México existe mucho el tabú que las disciplinas artísticas son de las niñas, que los niños tienen que jugar futbol o boxeo”.

“Tuvieron la apertura de que incursionara en la gimnasia, los clavados, un poquito el futbol inclusive, cosa que de plano no era lo mío, después el patinaje me abrió los ojos a un mundo de posibilidades muy bonitas”.

Donovan no solo es un gran patinador, además de ser un gran representante mexicano de este deporte, también pudo ser grande en otra disciplina y así nos lo reveló.

“De los ocho a los diez solamente iba a la pista dos o tres veces a la semana, inclusive semanas de un día, nada más ir a patinar y cada vez que iba a patinar, pues me iluminaba. En ese tiempo yo ya estaba en clavados y en gimnasia y el patinaje despertó emociones nuevas para mí que me motivaron”.

“Voy a salirme primero de la gimnasia y alterné clavados y patinaje un tiempo, fui a Olimpiada Nacional, incluso en clavados y después dije sabes qué, creo que lo que me hace sentir realmente pleno es el patinaje, entonces decidí quedarme de lleno”.