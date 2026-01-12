Más Deportes Delegación mexicana es abanderada para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Claudia Sheinbaum abanderó a Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez y Allan Corona para Milano Cortina 2026.

Video Así fue el abanderamiento de México para los Juegos Olímpicos de Invierno

La mañana de este lunes se llevó a cabo el abanderamiento de México para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que se celebrarán del próximo 6 al 22 de febrero.

La ceremonia se realizó al final de la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La delegación mexicana estuvo representada por los atletas Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez y Allan Corona.

En el abanderamiento estuvieron presentes Rommel Pacheco, titular de la Conade, así como la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá.

"Desearles lo mejor y compartir un mensaje de gran relevancia para el deporte nacional, de ir a representar a México en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que se celebrarán en Italia y que es la culminación de un ciclo olímpico en estas disciplinas.

“Los Juegos Olímpicos de Invierno representan la máxima expresión del deporte en sus disciplinas en el deporte de invierno y celebrar el gran compromiso que han tenido a lo largo de muchos, muchos años”, mencionó Rommel Pacheco.

Por su parte, Claudia Sheinbaum les dedicó un mensaje a los atletas tras entregarles la bandera de México: “Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños”.

La esquiadora alpina Sarah Schleper disputará sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, cuatro con Estados Unidos y tres con México.

El patinador artístico Donovan Carrillo competirá en sus segundos Juegos Olímpicos, mientras que los esquiadores Regina Martínez y Allan Corona debutarán en Milano Cortina 2026.