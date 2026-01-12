    Más Deportes

    Delegación mexicana es abanderada para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Claudia Sheinbaum abanderó a Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez y Allan Corona para Milano Cortina 2026.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Así fue el abanderamiento de México para los Juegos Olímpicos de Invierno

    La mañana de este lunes se llevó a cabo el abanderamiento de México para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que se celebrarán del próximo 6 al 22 de febrero.

    La ceremonia se realizó al final de la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La delegación mexicana estuvo representada por los atletas Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Regina Martínez y Allan Corona.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    México designa a abanderados para Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026
    1 mins

    México designa a abanderados para Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    La Delegación Mexicana tiene a sus representantes para los Juegos Olímpicos Invernales
    1 mins

    La Delegación Mexicana tiene a sus representantes para los Juegos Olímpicos Invernales

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    En el abanderamiento estuvieron presentes Rommel Pacheco, titular de la Conade, así como la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá.

    "Desearles lo mejor y compartir un mensaje de gran relevancia para el deporte nacional, de ir a representar a México en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que se celebrarán en Italia y que es la culminación de un ciclo olímpico en estas disciplinas.

    “Los Juegos Olímpicos de Invierno representan la máxima expresión del deporte en sus disciplinas en el deporte de invierno y celebrar el gran compromiso que han tenido a lo largo de muchos, muchos años”, mencionó Rommel Pacheco.

    Por su parte, Claudia Sheinbaum les dedicó un mensaje a los atletas tras entregarles la bandera de México: “Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños”.

    La esquiadora alpina Sarah Schleper disputará sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, cuatro con Estados Unidos y tres con México.

    El patinador artístico Donovan Carrillo competirá en sus segundos Juegos Olímpicos, mientras que los esquiadores Regina Martínez y Allan Corona debutarán en Milano Cortina 2026.

    Video Laura Pausini, la protagonista de la inauguración en Milano Cortina 2026
    Relacionados:
    Más Deportes