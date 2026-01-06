juegos olimpicos de invierno milano cortina 2026 La Delegación Mexicana tiene a sus representantes para los Juegos Olímpicos Invernales La edición XXV de la justa invernal tendrá a estos representantes mexicano en estas diferentes disciplinas.

Los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán en Milano Cortina 2026 están cada día más cerca de dar inicio y la Delegación Mexicana ya tiene definidos algunos de sus representantes.

A pesar de ser una justa olímpica de invierno, no habitual para los atletas mexicanos, hay cinco que destacaron y lograron su boleto para representar a México.

Cabe recordar que este evento multidisciplinario internacional dará inicio el próximo mes de febrero y se disputará entre el viernes 6 y el domingo 22.

Atletas mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Patinaje Artístico

Donovan Carrillo, segunda participación en la justa.

Esquí Cross Country

Allan Corona - Primeros Juegos Olímpicos.

- Primeros Juegos Olímpicos. Regina Martínez - Primeros Juegos Olímpicos.

Esquí Alpino

Sarah Schleper - Séptimos Juegos Olímpicos

- Séptimos Juegos Olímpicos Lasse Gaxiola/Alessandro Cantele (El último boleto se decidirá el 18 de enero)