La Delegación Mexicana tiene a sus representantes para los Juegos Olímpicos Invernales
La edición XXV de la justa invernal tendrá a estos representantes mexicano en estas diferentes disciplinas.
Los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán en Milano Cortina 2026 están cada día más cerca de dar inicio y la Delegación Mexicana ya tiene definidos algunos de sus representantes.
A pesar de ser una justa olímpica de invierno, no habitual para los atletas mexicanos, hay cinco que destacaron y lograron su boleto para representar a México.
Cabe recordar que este evento multidisciplinario internacional dará inicio el próximo mes de febrero y se disputará entre el viernes 6 y el domingo 22.
Atletas mexicanos que irán a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026
Patinaje Artístico
- Donovan Carrillo, segunda participación en la justa.
Esquí Cross Country
- Allan Corona - Primeros Juegos Olímpicos.
- Regina Martínez - Primeros Juegos Olímpicos.
Esquí Alpino
- Sarah Schleper - Séptimos Juegos Olímpicos
- Lasse Gaxiola/Alessandro Cantele (El último boleto se decidirá el 18 de enero)
Otra cosa que está confirmado es la actuación de la cantante Laura Pausini, quien estará en la inauguración de este gran evento invernal.