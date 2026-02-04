Milano Cortina 2026 Las 16 disciplinas de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026 Los mejores atletas del mundo competirán en 16 disciplinas incluidas en los 8 deportes que forman parte del programa.

Milano-Cortina 2026 arranca este 6 de febrero y tendrá en su calendario 16 disciplinas repartidas en ocho deportes principales.

Un total de 16 disciplinas repartidas en ocho deportes principales son los que conforman el calendario de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Durante 19 días de competencias veremos deportes agrupados en tres divisiones: deslizamiento, hielo y nieve.

Competencias de deslizamiento

Se desarrollan en una pista en pendiente conformada por espirales, curvas y rectas.

El Bobsleigh utiliza un trineo que pesa alrededor de 200 kilos y puede estar tripulado por uno, dos y hasta cuatro atletas.

La diferencia entre el Skeleton y el Luge es la posición del cuerpo del atleta, el cual debe estar boca abajo y con la cabeza de frente para la primera disciplina, mientras que en la segunda debe estar boca arriba y con los pies de frente.

Competencias de hielo

Los deportes de hielo suelen desenvolverse en instalaciones cubiertas.

En los partidos de Curling, dos equipos buscan colocar el mayor número de piedras en el centro de la casa a lo largo de diez entradas.

Las acciones Patinaje de velocidad y Pista corta se caracterizan por ser rápidas. El primero se desenvuelve en una pista en forma de óvalo de 400 metros de longitud, mientras que en el segundo se desarrolla en una pista de hockey.

El Hockey sobre hielo es uno de los deportes de equipo más atractivos del calendario. La NHL volverá a ser parte de las justas olímpicas luego de 12 años de ausencia.

El ritmo y la elegancia son elementos principales que aparecen en las coreografías de los atletas que compiten en Patinaje artístico.

Competencias de nieve

Las cordilleras con un clima frío son los escenarios ideales para los deportes de nieve.

El tiro deportivo y el esquí de fondo son deportes que forman al Biatlón. Los atletas atraviesan por rondas de tiro y rutas descendentes, ascendentes y planas.

Los Saltos de esquí se llevan a cabo en dos tipos de trampolines: el normal y el gigante de 90 y 120 metros, respectivamente. Se toma en cuenta la distancia y el estilo del salto para calificar.

La Combinada nórdica reúne las reglas del salto de esquí y el esquí de fondo. Desde Chamonix 1928, este deporte no ha permitido la integración femenina.

En esta edición olímpica, las mujeres y los hombres participarán por primera vez en las doce pruebas con las mismas distancias en el Esquí de fondo, que van de los 7,5 a los 50 km.

El Esquí alpino se desarrolla en pistas pronunciadas con curvas y está marcado por puertas o palos, con el fin de que el atleta pase entre ellos.

Trucos, giros, saltos y obstáculos aparecen en el Esquí acrobático, que reúne las mismas características y pruebas que el Snowboard, pero a la lista de este último se agrega una más: el Slalom gigante.

El Esquí de Montaña debutará en Milano Cortina como deporte olímpico. Se basa en una carrera donde los atletas atraviesan un recorrido con ascensos y descensos, poniéndose y quitándose los esquís.

En Milano-Cortina se celebrarán 116 eventos por medalla, siendo esta la edición olímpica con más eventos que reparten preseas en la historia.