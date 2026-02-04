Milano Cortina 2026 St. Moritz 1928: el debut de México en Juegos Olímpicos de Invierno México tiene una historia de casi 100 años en los Juegos Olímpicos de invierno.

México no destaca por ser un país con una práctica popular en los deportes invernales; sin embargo, su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno data de hace 98 años, pues su historia la comenzó a escribir entre la nieve y el hielo en St. Moritz 1928.

Lorenzo Elizaga, Genaro Díaz, Mario Casados, Juan de Landa y José Díaz pasaron de ser atletas a ser inmortales del deporte mexicano al formar la primera delegación que, en aquella edición, participó como equipo en bobsled en la modalidad de cinco hombres, disciplina que no volvería a formar parte del programa olímpico.

El equipo mexicano de bobsled que participó en tierras suizas hizo historia en las citas invernales al conseguir un onceavo lugar que no ha podido ser superado.

¿Cómo le fue a México en St. Moritz 1928?



Fueron 22 equipos buscaban la gloria de las tres medallas. México, pese a contar con un conjunto inexperto en competencias olímpicas, tenía la firme convicción de alcanzar el mejor resultado posible.

En la primera manga lograron un tiempo 1:44.9 segundos, lo que les permitió estar momentáneamente en el lugar 16; en la segunda manga, el anhelo por trascender se notó al cronometrar 1:42.8 y posicionarse en el octavo lugar.

El tiempo combinado fue de 3:27.7, lo que les valió para sembrarse finalmente en el puesto 11. En el medallero, Estados Unidos hizo el 1-2, mientras que el podio lo completó Alemania.

Pese a la lejanía de las zonas de medallas, aquel equipo comandado por Elizaga firmó en el libro del olimpismo mexicano la mejor participación del país en citas olímpicas invernales hasta ahora.

Luego de esto, tuvieron que pasar 56 años para que México volviera a las justas de invierno. Lo hizo en Sarajevo 1984, con la participación del esquiador alpino Hubertus Von Hohenlohe, quien ostenta seis apariciones olímpicas.

Hasta Beijing 2022, en total el país ha competido en once ediciones invernales, pero ningún atleta mexicano ha podido mejorar aquel histórico undécimo lugar consumado en tierras helvéticas.