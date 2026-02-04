    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano-Cortina 2026: jueves 5 de febrero

    A un día de la ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026, arranca la actividad del hockey sobre hielo y continúan los partidos de curling.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    La sede olímpica está a solo un día de la ceremonia inaugural, pero las competencias de los Juegos de invierno de Milano-Cortina 2026 ya están en marcha y la segunda de las 16 disciplinas ve acción desde este jueves 5 de febrero.

    Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).

    5 DE FEBRERO: AGENDA DE JUEGOS OLÍMPICOS

    CURLING

    • 3:05 am: Dobles mixtos, Round Robin, ronda 2

    Gran Bretaña vs. Estonia Chequia vs. Suecia Corea del Sur vs. Italia

    • 7:35 am: Dobles mixtos, Round Robin, ronda 3

    Estados Unidos vs. Suiza Noruega vs. Canadá

    • 12:05 pm: Dobles mixtos, Round Robin, ronda 4

    Canadá vs. Italia Suiza vs. Corea del Sur Estonia vs. Suecia
    Chequia vs. Gran Bretaña

    HOCKEY SOBRE HIELO

    • Ronda preliminar femenil

    5:10 am: Suecia vs. Alemania (Grupo B) 7:40 am: Italia vs. Francia (Grupo B) 9:40 am: Estados Unidos vs. Chequia (Grupo A)
    2:10 pm: Finlandia vs. Canadá (Grupo A)

    SNOWBOARD

    • 12:30 pm: Big Air masculino, clasificación

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

