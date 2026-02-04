Agenda olímpica Milano-Cortina 2026: jueves 5 de febrero
A un día de la ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026, arranca la actividad del hockey sobre hielo y continúan los partidos de curling.
La sede olímpica está a solo un día de la ceremonia inaugural, pero las competencias de los Juegos de invierno de Milano-Cortina 2026 ya están en marcha y la segunda de las 16 disciplinas ve acción desde este jueves 5 de febrero.
Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).
5 DE FEBRERO: AGENDA DE JUEGOS OLÍMPICOS
CURLING
- 3:05 am: Dobles mixtos, Round Robin, ronda 2
Gran Bretaña vs. Estonia Chequia vs. Suecia Corea del Sur vs. Italia
- 7:35 am: Dobles mixtos, Round Robin, ronda 3
Estados Unidos vs. Suiza Noruega vs. Canadá
- 12:05 pm: Dobles mixtos, Round Robin, ronda 4
Canadá vs. Italia Suiza vs. Corea del Sur Estonia vs. Suecia
Chequia vs. Gran Bretaña
HOCKEY SOBRE HIELO
- Ronda preliminar femenil
5:10 am: Suecia vs. Alemania (Grupo B) 7:40 am: Italia vs. Francia (Grupo B) 9:40 am: Estados Unidos vs. Chequia (Grupo A)
2:10 pm: Finlandia vs. Canadá (Grupo A)
SNOWBOARD
- 12:30 pm: Big Air masculino, clasificación
