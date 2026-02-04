Milano Cortina 2026 ¡Hubo apagón en el arranque de Milano-Cortina 2026! Una falla eléctrica en el Estadio Olímpico de Curling en Cortina d’Ampezzo ensombreció, literalmente, el inicio del curling de los Juegos de Milano-Cortina 2026.

Video ¡Inician las competencias en Milano Cortina 2026 y primera prueba de curling sufre 'apagón'!

Pasa en los mejores eventos, ¿por qué no iba a pasar en los Juegos Olímpicos de Invierno? El arranque de competencias de Milano-Cortina 2026 se vio literalmente ensombrecido por un apagón al iniciar los primeros partidos de curling.

PUBLICIDAD

La falla eléctrica permaneció por alrededor de tres minutos en el Estadio Olímpico de Curling en Cortina d’Ampezzo, justo cuando empezaban a desarrollarse los primeros eventos competitivos de estos Juegos.

Al momento de ocurrir el apagón, dos de los cuatro juegos que se desarrollaban en simultáneo estaban en plenos lanzamientos de sis jugadores. Harri Lill, de Estonia, procedió aún cuando las luces se apagaron, mientras que el sueco Rasmus Wrana detuvo su disparo.

Un apagón anecdótico para el arranque de Milano-Cortina 2026Todo se apagó: las luces, las pizarras electrónicas y los relojes de juego. Los partidos se detuvieron en las cuatro pistas.

Cuando la electricidad volvió y todo se prendió de golpe, algunos deportistas aplaudieron y una parte del público lanzó porras, todo eso de forma un poco sarcástica.

Tras una pausa que finalmente duró cinco minutos, las competencias se reanudaron sin volver a tener una interrupción.

No deja de ser anecdótico este inicio de Milano-Cortina 2026, pero al menos no fue tan grave como, por ejemplo, aquel apagón del Super Bowl XLVII que duró alrededor de media hora.