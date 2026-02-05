Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling
El equipo mixto de curling de Italia no sabía lo que era perder desde Beijing 2022, cuando ganaron el oro, y cayeron este jueves ante Canadá en ronda de round robin
El equipo mixto italiano de curling, actual campeón olímpico, debutó en Milano Cortina 2026 a nte Canadá por 7-2, poniéndo fin a una racha de 12 partidos invicto que venía atesorando desde Beijing 2022.
Antes de la derrota, el Estadio Olímpico de Curling de Cortina también fue testigo del debut del equipo anfitrión ante Corea del Sur y que ganaron a los asiáticos por 8-4, consiguiendo el partido 12 consecutivos sin perder.
Esta racha se consiguió desde cuatro años antes, donde obtuvieron la primera presea olímpica para Italia en la historia del curling al derrotar a Noruega en un épico partido y no haber perdido en los once partidos que dura una competición.
Italia se enfrentará a Suiza este viernes, 5 de febrero a las 3:05 a.m. (tiempo del centro de México) , en el tercer día de actividades de Milano Cortina.
