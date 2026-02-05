    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling

    El equipo mixto de curling de Italia no sabía lo que era perder desde Beijing 2022, cuando ganaron el oro, y cayeron este jueves ante Canadá en ronda de round robin

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Inician las competencias en Milano Cortina 2026 y primera prueba de curling sufre 'apagón'!

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos
    2 mins

    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey
    1 mins

    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026
    1 mins

    Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno
    3 mins

    Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil
    1 mins

    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Las mascotas de todos los Juegos Olímpicos de Invierno
    15 fotos

    Las mascotas de todos los Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas
    3 mins

    El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Cortina d’Ampezzo, un ícono del deporte invernal, vuelve a ser sede olímpica
    2 mins

    Cortina d’Ampezzo, un ícono del deporte invernal, vuelve a ser sede olímpica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El equipo de curling de Italia quiere ilusionar y repetir oro en Milano-Cortina 2026
    3 mins

    El equipo de curling de Italia quiere ilusionar y repetir oro en Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    El equipo mixto italiano de curling, actual campeón olímpico, debutó en Milano Cortina 2026 a nte Canadá por 7-2, poniéndo fin a una racha de 12 partidos invicto que venía atesorando desde Beijing 2022.

    PUBLICIDAD

    Antes de la derrota, el Estadio Olímpico de Curling de Cortina también fue testigo del debut del equipo anfitrión ante Corea del Sur y que ganaron a los asiáticos por 8-4, consiguiendo el partido 12 consecutivos sin perder.

    Esta racha se consiguió desde cuatro años antes, donde obtuvieron la primera presea olímpica para Italia en la historia del curling al derrotar a Noruega en un épico partido y no haber perdido en los once partidos que dura una competición.

    Italia se enfrentará a Suiza este viernes, 5 de febrero a las 3:05 a.m. (tiempo del centro de México) , en el tercer día de actividades de Milano Cortina.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno