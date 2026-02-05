    Milano Cortina 2026

    JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, es visto en el hockey de Milano-Cortina 2026

    Visita especial del vicepresidente de los Estados Unidos quien encabeza delegación enviada por el presidente Donald Trump.

    Por:Fernando Vázquez
    JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, asistió con su familia a un partido de hockey femenil dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 que inician formalmente este viernes, con la ceremonia de inauguración.

    Vance encabeza la delegación política de los Estados Unidos, enviada por el presidente Donald Trump, para la cita invernal y acaparó reflectores en el partido entre el país norteamericano y República Checa.

    La visita a Milán combina cuestiones diplomáticas con las deportivas, además de que es la primera parada de una gira por Europa y Asia.

    El vicepresidente entró a la Rho Ice Hockey Arena de Milán cuando el partido ya había iniciado y que forma parte de la ronda preliminar de la disciplina invernal.

    El equipo femenil de hockey de los Estados Unidos dominó el cotejo y se impuso con marcador de 5-1 a las europeas.

