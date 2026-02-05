Milano Cortina 2026 ¡Pura estrella! Andrea Bocelli, Laura Pausini y Mariah Carey cantarán en la inauguración de Milano Cortina 2026 Las prodigiosas voces de estas figuras tendrán como objetivo crear momentos inolvidables en la ceremonia de Apertura de Milano Cortina.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video Laura Pausini, la protagonista de la inauguración en Milano Cortina 2026

PUBLICIDAD

Las prodigiosas voces de estas figuras tendrán como objetivo crear momentos inolvidables en los atletas, los asistentes y los televidentes a través canciones que inspiran la paz, la fraternidad, el espíritu competitivo y el respeto.

Andrea Bocelli



El tenor italiano es reconocido por interpretar grandes clásicos de la ópera clásica, así como también otros géneros, que van desde el pop hasta las baladas.

El intérprete de canciones como “Por ti volaré”, “Hallelujah” o “Nessun dorma” ya sabe lo que es presentarse en esta clase de magno eventos.

En los Olímpicos Invernales de Turín 2006 actuó en la clausura al interpretar la canción "Because We Believe".

En 2016 su inconfundible voz también pudo hacerse presente en la previa de la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, jugada también en San Siro.

Laura Pausini



Otra de las grandes protagonistas en este memorable evento será Laura Pausini.

A lo largo de 30 años de trayectoria, la cantante italiana ha merecido un Premio Grammy, cinco Premios Grammy Latinos, un Globo de Oro y una nominación al Oscar.

Por su parte, la cantante pop pudo hacer acto de presencia en la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre Chelsea y PSG, donde junto con Robbie Williams interpretaron "Desire" en el MetLife Stadium.

Mariah Carey



La cantante, compositora y actriz estadounidense es un ícono musical de la temporada navideña a nivel mundial que, desde los últimos años, ha sido una figura inseparable del invierno, razón por la cual es considerada para cantar en esta edición olímpica.

PUBLICIDAD

La intérprete de “Vision of Love”, “Hero” y de su éxito navideño “All I Want for Christmas Is You” ha podido estar presente en algunos eventos deportivos de primera.

Por ejemplo, pese a que en aquella vez no cantó en el estadio Billie Jean King, la cinco veces ganadora del Grammy inauguró la cobertura televisiva de la final femenina del US Open 2020 con su canción “Save the Day".

La ceremonia inaugural de Milano Cortina 2026 inicia a la 1 pm, tiempo del centro de México, de este viernes 6 de febrero.