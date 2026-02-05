    Milano Cortina 2026

    ¡Pura estrella! Andrea Bocelli, Laura Pausini y Mariah Carey cantarán en la inauguración de Milano Cortina 2026

    Las prodigiosas voces de estas figuras tendrán como objetivo crear momentos inolvidables en la ceremonia de Apertura de Milano Cortina.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Laura Pausini, la protagonista de la inauguración en Milano Cortina 2026

    Para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, las estrellas internacionales Andrea Bocelli, Laura Pausini y Mariah Carey serán las encargadas de cantar en la ceremonia de inauguración en el Estadio San Siro.

    PUBLICIDAD

    Las prodigiosas voces de estas figuras tendrán como objetivo crear momentos inolvidables en los atletas, los asistentes y los televidentes a través canciones que inspiran la paz, la fraternidad, el espíritu competitivo y el respeto.

    Andrea Bocelli


    El tenor italiano es reconocido por interpretar grandes clásicos de la ópera clásica, así como también otros géneros, que van desde el pop hasta las baladas.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 6 de febrero
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 6 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos
    2 mins

    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey
    1 mins

    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026
    1 mins

    Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno
    3 mins

    Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil
    1 mins

    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Las mascotas de todos los Juegos Olímpicos de Invierno
    15 fotos

    Las mascotas de todos los Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas
    3 mins

    El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    El intérprete de canciones como “Por ti volaré”, “Hallelujah” o “Nessun dorma” ya sabe lo que es presentarse en esta clase de magno eventos.

    En los Olímpicos Invernales de Turín 2006 actuó en la clausura al interpretar la canción "Because We Believe".

    En 2016 su inconfundible voz también pudo hacerse presente en la previa de la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, jugada también en San Siro.

    Laura Pausini


    Otra de las grandes protagonistas en este memorable evento será Laura Pausini.

    A lo largo de 30 años de trayectoria, la cantante italiana ha merecido un Premio Grammy, cinco Premios Grammy Latinos, un Globo de Oro y una nominación al Oscar.

    Por su parte, la cantante pop pudo hacer acto de presencia en la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre Chelsea y PSG, donde junto con Robbie Williams interpretaron "Desire" en el MetLife Stadium.

    Mariah Carey


    La cantante, compositora y actriz estadounidense es un ícono musical de la temporada navideña a nivel mundial que, desde los últimos años, ha sido una figura inseparable del invierno, razón por la cual es considerada para cantar en esta edición olímpica.

    PUBLICIDAD

    La intérprete de “Vision of Love”, “Hero” y de su éxito navideño “All I Want for Christmas Is You” ha podido estar presente en algunos eventos deportivos de primera.

    Por ejemplo, pese a que en aquella vez no cantó en el estadio Billie Jean King, la cinco veces ganadora del Grammy inauguró la cobertura televisiva de la final femenina del US Open 2020 con su canción “Save the Day".

    La ceremonia inaugural de Milano Cortina 2026 inicia a la 1 pm, tiempo del centro de México, de este viernes 6 de febrero.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno