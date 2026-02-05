    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 6 de febrero

    ¡Llegó el día! La ceremonia inaugural de Milano Cortina 2026 se realiza este viernes en el Estadio San Siro, de Milán.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Emoción a tope: la llama olímpica ilumina escenario emblemático

    Luego de cuatro años de espera se vuelve a abrir el telón de los Juegos Olímpicos de invierno con la ceremonia inaugural de Milano Cortina 2026.

    El Estadio San Siro, casa del Milán y del Inter de la Serie A de Italia, verá desfilar a los mejores atletas invernales del mundo y será escenario de algunos de los artistas contemporáneos más relevantes de la actualidad, como Laura Pausini y Andrea Bocelli.

    PUBLICIDAD

    ¿Qué nos tienen preparados para los primeros Juegos Olímpicos de invierno del segundo siglo de su existencia? Descúbrelo con nosotros.

    Todos los horarios son del tiempo del centro de México (GMT-6).

    PATINAJE ARTÍSTICO

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Italia pierde invicto de 12 partidos ante Canadá en curling

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos
    2 mins

    Juegos Olímpicos: AMA investigará posible dopaje por ensanchamiento del pene en esquiadores olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¿Por qué se rocía agua en las pistas de curling?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey
    1 mins

    Juegos Olímpicos de Invierno: ¡Cada vez más cerca! La llama olímpica enciende la Arena de Hockey

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026
    1 mins

    Donovan Carrillo brilla en la Muestra de Moda de Milano-Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno
    3 mins

    Todos los mexicanos que han participado en Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil
    1 mins

    Brote de norovirus suspende duelo entre Finlandia y Canadá en el hockey femenil

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Las mascotas de todos los Juegos Olímpicos de Invierno
    15 fotos

    Las mascotas de todos los Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas
    3 mins

    El medallero histórico de los Juegos Olímpicos de invierno exhibe cicatrices geopolíticas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Cortina d’Ampezzo, un ícono del deporte invernal, vuelve a ser sede olímpica
    2 mins

    Cortina d’Ampezzo, un ícono del deporte invernal, vuelve a ser sede olímpica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    2:55 am: Equipos, danza artística

    CURLING

    Dobles mixtos, round robin

    3:05 am: Suecia vs. Gran Bretaña

    3:05 am: Italia vs. Suiza

    3:05 am: Estados Unidos vs. Canadá

    7:35 am: Chequia vs. Estados Unidos

    7:35 am: Italia vs. Estonia

    7:35 am: Corea del Sur vs Gran Bretaña

    7:35 am: Suecia vs. Noruega

    HOCKEY SOBRE HIELO

    Torneo femenino, ronda preliminar, grupo F

    7:40 am: Chequia vs. Suiza

    1:00 PM: CEREMONIA INAUGURAL

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno