Milano Cortina 2026 Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 6 de febrero ¡Llegó el día! La ceremonia inaugural de Milano Cortina 2026 se realiza este viernes en el Estadio San Siro, de Milán.

Video Emoción a tope: la llama olímpica ilumina escenario emblemático

Luego de cuatro años de espera se vuelve a abrir el telón de los Juegos Olímpicos de invierno con la ceremonia inaugural de Milano Cortina 2026.

El Estadio San Siro, casa del Milán y del Inter de la Serie A de Italia, verá desfilar a los mejores atletas invernales del mundo y será escenario de algunos de los artistas contemporáneos más relevantes de la actualidad, como Laura Pausini y Andrea Bocelli.

¿Qué nos tienen preparados para los primeros Juegos Olímpicos de invierno del segundo siglo de su existencia? Descúbrelo con nosotros.

Todos los horarios son del tiempo del centro de México (GMT-6).

PATINAJE ARTÍSTICO

2:55 am: Equipos, danza artística

CURLING

Dobles mixtos, round robin

3:05 am: Suecia vs. Gran Bretaña

3:05 am: Italia vs. Suiza

3:05 am: Estados Unidos vs. Canadá

7:35 am: Chequia vs. Estados Unidos

7:35 am: Italia vs. Estonia

7:35 am: Corea del Sur vs Gran Bretaña

7:35 am: Suecia vs. Noruega

HOCKEY SOBRE HIELO

Torneo femenino, ronda preliminar, grupo F

7:40 am: Chequia vs. Suiza

1:00 PM: CEREMONIA INAUGURAL