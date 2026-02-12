    Milano Cortina 2026

    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026

    A pesar de dos fracturas graves sufridas hace menos de un año, Federica Brignone es campeona olímpica del Súper-G en el esquí alpino de Milano Cortina 2026

    Video La italiana Federica Brignone conquista su cuarta medalla olímpica, pero por primera vez gana el oro.

    En 10 meses, “La Tigresa” Federica Brignone pasó de reventarse la tibia y la cabeza del peroné a coronarse como campeona olímpica en Milano Cortina 2026.

    La italiana causó sorpresa en el sexto día de competencias al haberse coronado con la medalla de oro en el Super-G del esquí alpino.

    Y es que el favoritismo hacia la histórica figura de Brignone para conseguir un buen resultado en la prueba del descenso o en el supergigante estaba totalmente en duda, ya que en abril del año pasado se quebró la tibia y la cabeza del peroné durante el Campeonato de Italia de slalom gigante en Alpe Lusia.

    En esos 10 meses, Brignone no pensó en otra cosa más que en su rehabilitación, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a la máxima justa olímpica invernal.

    De la adversidad a la gloria olímpica

    Con el tiempo en contra “La Tigresa”, como se le apoda por su fortaleza y valentía, tocó la nieve por primera vez este miércoles 4 de febrero; su carácter fue la gasolina que le permitió seguir hacia adelante.

    En la Ceremonia de Apertura, celebrada el 6 de febrero, fue abanderada de la delegación italiana.

    El 8 de febrero completó el descenso en el décimo lugar, algo esperado debido a sus condiciones; a Brignone le quedaba la prueba del super-G para tratar de hacer una participación, al menos, decente.

    Así llegó el gran día de la competencia. Este jueves 12 de febrero, y en una muestra de resurgimiento, la esquiadora alpina italiana fue la más rápida en su bajada con 1:23.41.

    Su competidora más cercana, la francesa Romane Miradoli, estuvo separada del primer puesto por 41 centésimas de segundo, que aunque parezca cosa de nada, en los deportes de velocidad significan una eternidad de diferencia.

    Otros factores influyeron para que la local se colgara el oro, como las malas condiciones climáticas presentadas en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, donde 17 de 43 esquiadoras abandonaron o no pudieron completar su descenso, entre ellas grandes favoritas como la estadounidense Breezy Johnson, la alemana Emma Aircher o la checa Ester Ledecká.

    La veterana de 35 años renació triunfalmente desde la adversidad de su lesión y obtuvo su cuarta medalla olímpica: bronce en Pyeongchang 2018, plata y bronce en Beijing 2022 y oro en Milano Cortina 2026.

