    Milano Cortina 2026

    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico?

    Donovan Carrillo competirá en el programa libre del patinaje artístico de Milano Cortina 2026, como ya lo hizo en Beijing 2022. Te decimos a qué hora y en dónde lo podrás ver.

    Por:
    Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Gracias, Donovan! El mensaje de Carrillo mientras lo califican en pista

    Donovan Carrillo volverá al programa libre del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, como lo hizo en Beijing 2022, cuando se convirtió en el primer mexicano en lograrlo.

    Al programa libre clasifican los 24 patinadores mejor evaluados del programa corto. El pasado martes, Donovan lo logró al ubicarse en la posición 23.

    PUBLICIDAD

    En el patinaje artístico de Juegos Olímpicos, solamente Ricardo Olavarrieta tuvo dos participaciones para México, en Calgary 1988 y Albertville 1992, pero en ninguna de esas ocasiones avanzó al programa libre.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Allan Corona en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Federica Brignone se repone de dos fracturas para ganar el oro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Vladyslav Heraskevych, descalificado por usar casco con atletas fallecidos en la guerra
    3 mins

    Vladyslav Heraskevych, descalificado por usar casco con atletas fallecidos en la guerra

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Inmortal: Sarah Schleper participa en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno
    1 mins

    Inmortal: Sarah Schleper participa en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El clima amenazó la participación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026
    2 mins

    El clima amenazó la participación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Regina Martínez hace historia para el deporte mexicano en Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Regina Martínez hace historia para el deporte mexicano en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G, en medio de condiciones hostiles
    2 mins

    Sarah Schleper concluye su recorrido en el Súper-G, en medio de condiciones hostiles

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 12 de febrero de febrero: Regina Martínez en acción
    14 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 12 de febrero de febrero: Regina Martínez en acción

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: jueves 12 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Christina Carreira compite en patinaje de hielo con vestido… ¡extraviado días antes!
    2 mins

    Christina Carreira compite en patinaje de hielo con vestido… ¡extraviado días antes!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Las medallas se darán a los atletas que sumen más puntos entre el programa corto y el libre.

    Video ¿Cómo le fue y qué podamos esperar de Donovan Carrillo en la gran final del patinaje artístico?

    ¿A qué hora vuelve a competir Donovan Carrillo y dónde verlo?

    El programa libre del patinaje artístico de Milano Cortina 2026 arranca al filo del mediodía, tiempo del centro de México.

    El orden de salida se define en inverso a la clasificación del programa corto, por lo que Donovan será el segundo en ejecutar su rutina.

    Podrás verlo en Canal 9, TUDN y ViX completamente en vivo, con las voces de Enrique Burak, Marisol Paiz y Ricardo Olavarrieta.

    Este evento promete ser uno de los más vistos a nivel mundial en Milano Cortina 2026, con la participación del estadounidense Ilia Malinin, el favorito para la medalla de oro.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos