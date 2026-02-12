Milano Cortina 2026 ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el programa libre del patinaje artístico? Donovan Carrillo competirá en el programa libre del patinaje artístico de Milano Cortina 2026, como ya lo hizo en Beijing 2022. Te decimos a qué hora y en dónde lo podrás ver.

Donovan Carrillo volverá al programa libre del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, como lo hizo en Beijing 2022, cuando se convirtió en el primer mexicano en lograrlo.

Al programa libre clasifican los 24 patinadores mejor evaluados del programa corto. El pasado martes, Donovan lo logró al ubicarse en la posición 23 .

En el patinaje artístico de Juegos Olímpicos, solamente Ricardo Olavarrieta tuvo dos participaciones para México, en Calgary 1988 y Albertville 1992, pero en ninguna de esas ocasiones avanzó al programa libre.

Las medallas se darán a los atletas que sumen más puntos entre el programa corto y el libre.

¿A qué hora vuelve a competir Donovan Carrillo y dónde verlo?

El programa libre del patinaje artístico de Milano Cortina 2026 arranca al filo del mediodía, tiempo del centro de México.

El orden de salida se define en inverso a la clasificación del programa corto, por lo que Donovan será el segundo en ejecutar su rutina.

Podrás verlo en Canal 9, TUDN y ViX completamente en vivo, con las voces de Enrique Burak, Marisol Paiz y Ricardo Olavarrieta.

Este evento promete ser uno de los más vistos a nivel mundial en Milano Cortina 2026, con la participación del estadounidense Ilia Malinin, el favorito para la medalla de oro.