Milano Cortina 2026 Franjo von Allmen es el primer bicampeón de Milano Cortina 2026 Franjo von Allmen y Tanguy Nef se llevaron el oro en la prueba combinada por equipos del esquí alpino, en un 1-2 para Suiza y con Austria compartiendo la plata.

Franjo von Allmen se colgó su segundo oro de Milano Cortina 2026, está vez junto a Tanguy Nef y compartieron podio con sus compatriotas Marco Odermatt y Loic Meillard, para darle un 1-2 a Suiza que aprieta la contienda en la cima del medallero.

La prueba combinada por equipos nos regaló una cerrada lucha, ya que los austriacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller compartieron la plata con Odermatt y Meillard, al igualar sus registros.

La prueba consiste en dos descensos, uno alpino, en el que Von Allmen brilló en la competencia individual el pasado sábado, y el otro en slalom.

Sin embargo, fue Nef quien se convirtió en la ancla para llevarse el oro con el mejor tiempo en el slalom entre los 20 competidores, de 51.82 segundos, mientras Von Allen hizo el cuarto mejor en slalom, con 1:52.22, para un acumulado de 2:44.04.

Plata compartida entre Suiza y Austria

Odermatt y Meillard, así como Kriechmayr y Feller se quedaron a 0.99 segundos del oro para un inusual empate en el segundo lugar.

Los también austriacos Raphael Hasser y Michael Matt se quedaron a solo tres centésimas de segundo del podio.

El italiano Giovanni Franzoni, plata en la individual del descenso, vio cerca las mieles de su segundo podio en Milano Cortina 2026 con el mejor tiempo de su grupo, pero Alex Vinatzer tuvo un desafortunado slalom que los alejó al séptimo lugar general.

Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.