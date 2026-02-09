    Milano Cortina 2026

    Donovan Carrillo está a punto de entrar en acción en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 dentro del patinaje artístico y, al respecto, el patinador mexicano dio detalles de su preparación, incluyendo alejamiento de las redes sociales.

    En entrevista con Vanessa Hupenkothen de TUDN, Donovan refirió que intenta recrear un ambiente de concentración antes de la competencia, en donde este martes 10 de febrero tendrá el programa corto.

    "Me gusta desconectar de redes sociales, en un ambiente tan mágico aquí, visualizar mis rutinas, soy creyente que si algo queremos que pase, primero debe pasar en nuestra mente, viene esa visualización, de ahí a descansar y a dormir, recuperarme", dijo Donovan quien, a pesar de su distanciamiento de redes sociales, no dudó en agradecer las muestras de apoyo.

    "Mis redes sociales están bombardeadas de buenos deseos, son muy hermosos esos mensajes, se quedarán aquí", señaló.

    Donovan Carrillo vivirá sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, después de participar en Beijing 2022. Está posicionado como el mejor latinoamericano en la competencia.

    "Ahorita estamos trabajando sobre todo en el opening, en la parte de programa corto, es la que tiene la mayor cantidad de puntos en mi programa, buscamos afinar detalles para sentirme cómodo", concluyó.

