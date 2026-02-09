    Milano Cortina 2026

    Medallas rotas en Milano Cortina 2026 provocan quejas de atletas: ¿qué pasó?

    Las medallas de numerosos atletas de Milano Cortina 2026 presentan un daño recurrente y el comité organizador trabaja para solucionar el problema. Te explicamos lo que pasa.

    Por:
    Ricardo Otero
    Video ¿Medallas rotas en Milano Cortina 2026? Te explicamos qué sucede

    No son quejas aisladas: diferentes atletas premiados en Milano Cortina 2026 han informado problemas con sus medallas, que inician incluso en las premiaciones. ¿Están rotas?

    Atletas como Breezy Johnson, oro en el descenso (downhill) del esquí alpino, y Alysa Lui, campeona por equipos de patinaje artístico, ambas de Estados Unidos, mostraron que el listón con el que cuelgan las medallas se desprendió.

    Un problema que parece inédito o del que por lo menos no hay antecedentes recientes.

    "No salten con ellas. Yo estaba saltando de emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará", dijo Breezy Johnson ante periodistas.

    Imágenes antes de la tragedia: Alysa Liu antes de que se desprendiera su primer oro en patinaje artístico.
    Imagen Getty Images

    ¿Se pueden arreglar las medallas rotas?

    Otros atletas que reportaron daños fueron la medallista de plata sueca en esquí de fondo Ebba Andersson y el ganador de bronce alemán en biatlón Justus Strelow.

    Los daños suelen ocurrir justamente, como señaló Breezy Johnson, al saltar con la presea, una reacción que tienen muchos deportistas con la euforia de la premiación.

    De hecho, Strelow la arregló él mismo, aunque con un arañazo.

    Y precisamente ese es el mayor problema, que al desprenderse del listón, las medallas pueden sufrir rayones indeseables. Para cualquier atleta, una medalla olímpica es el objeto más valioso que puede conseguir en su carrera.

    El director de operaciones de Milano Cortina 2026, Andrea Francisi, informó que son conscientes del problema y que lo están investigando para tomar cartas en el asunto.

    Antecedentes de medallas olímpicas dañadas

    No son las primeras medallas olímpicas que se ponen bajo la lupa por daños.

    Algunas medallas de París 2024 -edición de verano- fueron reemplazadas por corrosión y cambios visibles en su coloración que llegaba a darles un aspecto similar a la piel de cocodrilo.

    Aquellas preseas tuvieron un valor especial por llevar un trozo del metal original con el que fue construida la Torre Eiffel en el siglo XIX.

    Aunque no se trató de Juegos Olímpicos, pero sí de un evento multideportivo regional, hubo múltiples quejas de decoloración de medallas de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.

    Las medallas de eventos deportivos no siempre son del material correspondiente en su totalidad, especialmente las de oro, que son metales de plata con un recubrimiento de oro, con el fin de optimizar costos de producción.

    Las de plata sí son mayormente del material en cuestión y las de bronce son de una composición en su mayoría de cobre y un poco de zinc.

