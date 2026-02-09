Milano Cortina 2026 Curling: EEUU destrona a Italia y va por el oro contra Suecia en dobles mixtos En un intenso duelo, Estados Unidos derrotó 9-8 a Italia y clasificó a la Final del dobles mixtos en curling, donde enfrentará a Suecia, que a su vez venció a Gran Bretaña.

Por: Ricardo Otero

Video Estados Unidos elimina a Italia y va por el oro en curling



Hasta el último lanzamiento fue cuando Estados Unidos pudo dar cuenta de Italia en la Semifinal de dobles mixtos del curling, por marcador 9-8, y ganarse el derecho de jugar por la medalla de oro.

Así, los anfitriones Stefania Constantini y Amos Mosaner, que buscaban defender en casa el oro que ellos mismos ganaron en Beijing 2022, tendrán que pelear por el bronce.

Un certero lanzamiento de Cory Thiesse en el End 8 logró dejar su piedra más cerca del centro y darle los dos puntos que le dieron la vuelta a la pizarra para la victoria estadounidense.

La pareja de Estados Unidos, conformada por Thiesse y Korey Dropkin, enfrentará este martes por el oro a Suecia, que sorprendió al vencer con autoridad a Gran Bretaña en la otra Semifinal, por 9-3.

La pareja estadounidense definió la partida hasta el último lanzamiento. Imagen Getty Images