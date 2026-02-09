Milano Cortina 2026 Todo lo que debes saber de la prueba de Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026 Te contamos cuál es el formato de competencia y qué evaluarán los jueces a Donovan Carrillo en el patinaje artístico individual de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

Donovan Carrillo debuta este martes en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, cuando participe en el programa corto del patinaje artístico individual.

Son los segundos Juegos de Donovan, un hito que, entre los mexicanos y en esta disciplina, solamente había alcanzado Ricardo Olavarrieta, nuestro especialista de TUDN y Vix para las transmisiones de patinaje artístico.

Pero, ¿ en qué consiste la competencia de Donovan Carrillo y cómo le podemos entender mejor a lo que pasa?

Te explicamos aquí el formato.

El formato de la competencia de Donovan Carrillo

Un total de 29 patinadores saldrán a la pista a partir de las 11:30 am, tiempo del centro de México. De ellos, Donovan Carrillo es el quinto en el orden de salida, después del español Tomás Guarino y antes de Yu-Hsiang Li, de China Taipei.

Después de su rutina, el mexicano tendrá que esperar para saber si continúa en contienda.

Los 24 patinadores con mayor puntuación avanzan al programa libre, que se realizará el viernes 13 de febrero y donde se repartirán las medallas.

¿Qué tan larga puede ser la espera? Puede ser tan corta como si después de Yu-Hsiang Li está en primer lugar de la clasificación, ya habrá asegurado el lugar 24 de este programa corto.

Pero el orden de salida está dado por la posición de cada patinador en el ranking mundial, de forma inversa, es decir, los mejores exponentes tienen los últimos sitios para entrar a la pista, por lo que si la espera se hace más larga, podrían reducirse las posibilidades.

El drama está garantizado.

¿Qué califican los jueces?

Al igual que todos sus rivales, Donovan Carrillo deberá ejecutar elementos en la pista que le hacen sumar puntos.

Los obtienen basándose en dos componentes principales: la Puntuación del Elemento Técnico (TES) y la Puntuación del Componente del Programa (PCS), tal y como se establece en el Sistema de Valoración de la Unión Internacional de Esquí (ISU, por sus siglas e inglés).

La puntuación total se establece entre la suma de la TES y la PCS, menos deducciones por errores, incluidas caídas y violaciones de tiempo.

Un jurado compuesto por dos especialistas técnicos y un controlador técnico evalúan el nivel de ejecución de los elementos técnicos, mientras que la calidad y los elementos artísticos son evaluados por un panel de nueve jueces.

¿Cuáles son las posibilidades reales de Donovan Carrillo?

Aunque Donovan es el patinador 52 del ranking mundial, dado que solo pueden competir máximo tres por país, el mexicano es el 25 de la clasificación recortada de estos Juegos Olímpicos.

Si esa lógica fuera escrita en piedra, el mexicano quedaría a un puesto de avanzar al programa libre.

Pero no, la vida no funciona de esa manera.

Al estar en la pista, una buena rutina meterá a Donovan al programa libre. Hay errores y malos días y la diferencia entre seguir en contienda o no reside en eso: en que demuestre lo que sabe hacer. Porque no todos lo harán.

Donovan Carrillo es el único patinador artístico mexicano que ha participado en un programa libre de Juegos Olímpicos. Lo hizo en Beijing 2022.