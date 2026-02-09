Milano Cortina 2026 Kokomo Murase domina el Big Air y le da el oro a Japón en snowboard Un impecable salto en su última oportunidad le aseguró la medalla de oro a la japonesa Kokomo Murase en el Big Air del snowboard de Milano Cortina 2026, con un cierre dramático en la competencia.

Murase ejecutó el frontside 1440, un salto de frente con cuatro vueltas, con un aterrizaje perfecto para sumar 89.25 puntos y elevarse al primer lugar de la clasificación.

En su primer salto, su intento fue el backside 1440 que, a diferencia del que recién describimos, se ejecuta de espalda, que le valió 89.75 unidades.

Con ello, la japonesa tuvo los 179.00 puntos que le valieron el oro.

Kokomo Murase hizo dos saltos de cuatro giros excepcionales para llevarse el oro. Imagen Getty Images

En esta competencia, las riders hacen tres saltos y en la clasificación se suman sus dos puntajes más altos.

La plata fue para la neozelandesa Zoi Sadowski Synnott con 172.25 puntos.

La sudcoreana Seungeun Yu fue la última en salir a la pista para tratar de arrebatarle el oro a Murase. Con dos saltos previos exitosos, se la jugó con el frontside 1440 y tratar de superar lo hecho por la japonesa, pero no tuvo un buen aterrizaje y se quedó con el bronce que ya había asegurado.