    Milano Cortina 2026

    Kokomo Murase domina el Big Air y le da el oro a Japón en snowboard

    Un impecable salto en su última oportunidad le aseguró la medalla de oro a la japonesa Kokomo Murase en el Big Air del snowboard de Milano Cortina 2026, con un cierre dramático en la competencia.

    Por:
    Ricardo Otero
    add
    Síguenos en Google
    Video Kokomo Murase conquista el Big Air y le da el oro a Japón


    Un impecable salto en su última oportunidad le aseguró la medalla de oro a la japonesa Kokomo Murase en en el Big Air del snowboard de Milano Cortina 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: martes 10 de febrero, Donovan Carrillo, a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: martes 10 de febrero, Donovan Carrillo, a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Alemania suma oro gracias a un salto impresionante de Raimund
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Alemania suma oro gracias a un salto impresionante de Raimund

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Medallas rotas en Milano Cortina 2026 provocan quejas de atletas: ¿qué pasó?
    2 mins

    Medallas rotas en Milano Cortina 2026 provocan quejas de atletas: ¿qué pasó?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Curling: EEUU destrona a Italia y va por el oro contra Suecia en dobles mixtos
    1 mins

    Curling: EEUU destrona a Italia y va por el oro contra Suecia en dobles mixtos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La 'novia' de Milano Cortina, Jutta Leerdman, se lleva récord olímpico
    1 mins

    Juegos Olímpicos: La 'novia' de Milano Cortina, Jutta Leerdman, se lleva récord olímpico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Madeline Schizas pide entregar su tarea tarde... ¡porque participa en Milano Cortina 2026!
    2 mins

    Madeline Schizas pide entregar su tarea tarde... ¡porque participa en Milano Cortina 2026!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Franjo von Allmen es el primer bicampeón de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Franjo von Allmen es el primer bicampeón de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¿Quién es Jutta Leerdman? la atleta que acapara reflectores en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¿Quién es Jutta Leerdman? la atleta que acapara reflectores en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Mathilde Gremaud gana épica batalla en slopestyle ante Eileen Gu
    1 mins

    Mathilde Gremaud gana épica batalla en slopestyle ante Eileen Gu

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 9 de febrero de febrero: Medallas en salto y snowboard
    14 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 9 de febrero de febrero: Medallas en salto y snowboard

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Murase ejecutó el frontside 1440, un salto de frente con cuatro vueltas, con un aterrizaje perfecto para sumar 89.25 puntos y elevarse al primer lugar de la clasificación.

    En su primer salto, su intento fue el backside 1440 que, a diferencia del que recién describimos, se ejecuta de espalda, que le valió 89.75 unidades.

    Con ello, la japonesa tuvo los 179.00 puntos que le valieron el oro.

    Kokomo Murase hizo dos saltos de cuatro giros excepcionales para llevarse el oro.
    Kokomo Murase hizo dos saltos de cuatro giros excepcionales para llevarse el oro.
    Imagen Getty Images

    En esta competencia, las riders hacen tres saltos y en la clasificación se suman sus dos puntajes más altos.

    La plata fue para la neozelandesa Zoi Sadowski Synnott con 172.25 puntos.

    La sudcoreana Seungeun Yu fue la última en salir a la pista para tratar de arrebatarle el oro a Murase. Con dos saltos previos exitosos, se la jugó con el frontside 1440 y tratar de superar lo hecho por la japonesa, pero no tuvo un buen aterrizaje y se quedó con el bronce que ya había asegurado.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos