    Juegos Olímpicos: Alemania suma oro gracias a un salto impresionante de Raimund

    En un respiro, la competencia del trampolín en el salto de esquí acapara las emociones en Milano Cortina 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    ¡Lo mejor que verás hoy! El salto que vale un oro en Milano Cortina 2026

    Alemania sumó oro en el día 3 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 gracias a una Final espectacular en trampolín del salto de esquí, una de las pruebas más fugaces del calendario.

    Philipp Raimund de Alemania parecía detenerse en el aire y se llevó la medalla de oro en una prueba apasionante que parecía que era dominada por el polaco Kacper Tomasiak, quien a final de cuentas, se quedó con la plata.

    Por último, hubo un empate por el bronce entre Ren Nikaido de Japón y Gregor Deschwanden de Suiza, quienes culminaron con 266 puntos.

    Los Juegos Olímpicos de Invierno se vieron envueltos también en un escándalo de atletas que, presumiblemente, podrían agrandar su pene para tener una ventaja en esta competencia.

    Esta se trató de una de las Finales más emocionantes de la prueba en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

