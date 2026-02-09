    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: martes 10 de febrero, Donovan Carrillo, a escena

    Donovan Carrillo debutará en sus segundos Juegos Olímpicos en la jornada de este martes 10 de febrero en Milano Cortina 2026; te presentamos la agenda de los eventos más importantes del día.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026


    ¡Llegó el día! El mexicano Donovan Carrillo sale a escena en Milano Cortina 2026, cuando compita en el programa corto del patinaje artístico y así firmar su segunda participación en Juegos Olímpicos.

    PUBLICIDAD

    Además, tendremos un día intenso en cuanto a cosecha de medallas con nueve preseas doradas en disputa, incluida la primera del curling.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Todos los horarios están descritos en tiempo del centro de México (GMT-6).

    Patinaje artístico


    🇲🇽 11:30 am: Programa corto masculino (Donovan Carrillo)

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Alemania suma oro gracias a un salto impresionante de Raimund
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Alemania suma oro gracias a un salto impresionante de Raimund

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Kokomo Murase domina el Big Air y le da el oro a Japón en snowboard
    1 mins

    Kokomo Murase domina el Big Air y le da el oro a Japón en snowboard

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Medallas rotas en Milano Cortina 2026 provocan quejas de atletas: ¿qué pasó?
    2 mins

    Medallas rotas en Milano Cortina 2026 provocan quejas de atletas: ¿qué pasó?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Curling: EEUU destrona a Italia y va por el oro contra Suecia en dobles mixtos
    1 mins

    Curling: EEUU destrona a Italia y va por el oro contra Suecia en dobles mixtos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La 'novia' de Milano Cortina, Jutta Leerdman, se lleva récord olímpico
    1 mins

    Juegos Olímpicos: La 'novia' de Milano Cortina, Jutta Leerdman, se lleva récord olímpico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Madeline Schizas pide entregar su tarea tarde... ¡porque participa en Milano Cortina 2026!
    2 mins

    Madeline Schizas pide entregar su tarea tarde... ¡porque participa en Milano Cortina 2026!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Franjo von Allmen es el primer bicampeón de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Franjo von Allmen es el primer bicampeón de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¿Quién es Jutta Leerdman? la atleta que acapara reflectores en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¿Quién es Jutta Leerdman? la atleta que acapara reflectores en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Mathilde Gremaud gana épica batalla en slopestyle ante Eileen Gu
    1 mins

    Mathilde Gremaud gana épica batalla en slopestyle ante Eileen Gu

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 9 de febrero de febrero: Medallas en salto y snowboard
    14 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 9 de febrero de febrero: Medallas en salto y snowboard

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Esquí acrobático


    🥇 5:30 am: Slopestyle masculino

    Patinaje de velocidad en pista corta


    🥇 6:03 am: Relevos por equipos mixtos

    Esquí de fondo


    🥇 6:24 am: Final de sprint clásico femenino
    🥇 6:38 am: Final de sprint clásico masculino

    Biatlón


    🥇 6:30 am: Individual 20 km. masculino

    Esquí alpino


    🥇 7:00 am: Slalom combinado por equipos femenino

    Curling


    Dobles mixtos
    🥉 7:05 am: Final por bronce - Gran Bretaña vs. Italia
    🥇 7:05 am: Final por oro - Suecia vs. Estados Unidos

    Luge


    🥇 11:34 am: Individual femenino, carrera 4

    Salto de esquí


    🥇 1:00 pm: Equipos mixtos, ronda final

    Hockey sobre hielo


    Femenino, ronda preliminar
    5:10 am: Japón vs. Suecia - Grupo B
    9:40 am: Italia vs. Alemania - Grupo B
    1:10 pm: Canadá vs. Estados Unidos - Grupo A
    2:10 pm: Finlandia vs. Suiza - Grupo A

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos