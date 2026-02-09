Agenda olímpica Milano Cortina 2026: martes 10 de febrero, Donovan Carrillo, a escena
Donovan Carrillo debutará en sus segundos Juegos Olímpicos en la jornada de este martes 10 de febrero en Milano Cortina 2026; te presentamos la agenda de los eventos más importantes del día.
¡Llegó el día! El mexicano Donovan Carrillo sale a escena en Milano Cortina 2026, cuando compita en el programa corto del patinaje artístico y así firmar su segunda participación en Juegos Olímpicos.
Además, tendremos un día intenso en cuanto a cosecha de medallas con nueve preseas doradas en disputa, incluida la primera del curling.
Todos los horarios están descritos en tiempo del centro de México (GMT-6).
Patinaje artístico
🇲🇽 11:30 am: Programa corto masculino (Donovan Carrillo)
Esquí acrobático
🥇 5:30 am: Slopestyle masculino
Patinaje de velocidad en pista corta
🥇 6:03 am: Relevos por equipos mixtos
Esquí de fondo
🥇 6:24 am: Final de sprint clásico femenino
🥇 6:38 am: Final de sprint clásico masculino
Biatlón
🥇 6:30 am: Individual 20 km. masculino
Esquí alpino
🥇 7:00 am: Slalom combinado por equipos femenino
Curling
Dobles mixtos
🥉 7:05 am: Final por bronce - Gran Bretaña vs. Italia
🥇 7:05 am: Final por oro - Suecia vs. Estados Unidos
Luge
🥇 11:34 am: Individual femenino, carrera 4
Salto de esquí
🥇 1:00 pm: Equipos mixtos, ronda final
Hockey sobre hielo
Femenino, ronda preliminar
5:10 am: Japón vs. Suecia - Grupo B
9:40 am: Italia vs. Alemania - Grupo B
1:10 pm: Canadá vs. Estados Unidos - Grupo A
2:10 pm: Finlandia vs. Suiza - Grupo A