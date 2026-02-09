Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos: La 'novia' de Milano Cortina, Jutta Leerdman, se lleva récord olímpico Emotiva actuación de la neerlandesa, con Jake Paul en la pista y un mar de emociones con récord olímpico.

Video Entre lágrimas: ¡la 'novia de los Juegos Olímpicos' logra increíble récord!

Jutta Leerdman, patinadora neerlandesa, se llevó el oro y el récord olímpico en los 1000 metros del patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

Con un tiempo de 1:12.31, Leerdman marcó un nuevo registro en Juegos Olímpicos de esta prueba femenil y, desde luego, la medalla de oro para reafirmar la popularidad de la también llamada 'novia de Milano Cortina 2026'.

Jutta Leerdman, quien salió en el último par, se vio totalmente emocionada, también con la presencia de su comprometido, el boxeador Jake Paul. Juntos forman una de las parejas más mediáticas del deporte en la actualidad.

Países Bajos hizo el 1-2, ya que la neerlandesa Femke Bol se quedó con la plata y había roto el récord olímpico minutos antes con registro de 1:12.59.

Takagi Miho de Japón se quedó con la medalla de bronce en una competencia reñida y que, como era de esperarse, se resolvió en los últimos turnos.