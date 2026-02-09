    Juegos Olímpicos

    Juegos Olímpicos: La 'novia' de Milano Cortina, Jutta Leerdman, se lleva récord olímpico

    Emotiva actuación de la neerlandesa, con Jake Paul en la pista y un mar de emociones con récord olímpico.

    Por:Fernando Vázquez
    Jutta Leerdman, patinadora neerlandesa, se llevó el oro y el récord olímpico en los 1000 metros del patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

    Con un tiempo de 1:12.31, Leerdman marcó un nuevo registro en Juegos Olímpicos de esta prueba femenil y, desde luego, la medalla de oro para reafirmar la popularidad de la también llamada 'novia de Milano Cortina 2026'.

    Jutta Leerdman, quien salió en el último par, se vio totalmente emocionada, también con la presencia de su comprometido, el boxeador Jake Paul. Juntos forman una de las parejas más mediáticas del deporte en la actualidad.

    Países Bajos hizo el 1-2, ya que la neerlandesa Femke Bol se quedó con la plata y había roto el récord olímpico minutos antes con registro de 1:12.59.

    Takagi Miho de Japón se quedó con la medalla de bronce en una competencia reñida y que, como era de esperarse, se resolvió en los últimos turnos.

    Leerdman llegaba a Milano Cortina 2026 como subcampeona olímpica en esta misma prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, además de logros en campeonatos mundiales y europeos.

