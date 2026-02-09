Milano Cortina 2026 Madeline Schizas pide entregar su tarea tarde... ¡porque participa en Milano Cortina 2026! La patinadora canadiense Madeline Schizas nos mostró la faceta de estudiante que tienen muchos deportistas, incluso en la competencia más importante de sus vidas.

Video Patinadora canadiense pide entregar tarea tarde por participar en Milano Cortina 2026



Pocas veces prestamos atención a que muchos atletas de élite, especialmente los más jóvenes, tienen su faceta de estudiantes mientras se desarrollan en el deporte y la historia de la patinadora Madeline Schizas es un recordatorio muy ilustrativo de ello.

Con apenas 22 años, Schizas representó a Canadá en el patinaje artístico por equipos de Milano Cortina 2026, que concluyó este domingo con una apretada victoria de Estados Unidos sobre Japón y el bronce para Italia.

Madeline Schizas y el equipo de Canadá terminaron en quinto lugar. Imagen Getty Images

Lo que no es ciencia oculta es saber la presión que enfrentan los deportistas cuando están por participar en unos Juegos Olímpicos, lo que llevó a Schizas a pedir un favor a alguien que nada tiene que ver con este evento, excepto su relación con ella: un profesor universitario.

Madeline Schizas publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde se ve la pantalla de su computadora con un correo electrónico donde solicita la extensión del plazo para entregar una tarea escolar.

Video Ilia Malinin le da el oro por equipos a EEUU en patinaje artístico

¿Madeline Schizas tuvo que entregar su tarea a tiempo?

En el correo, Maddie, como le conocen, explica a su profesor de Sociología que es competidora en Milano Cortina 2026 y pide “una pequeña extensión” del plazo para entregar una reflexión de un tema visto en clase.

Incluso envió un comunicado de prensa del Comité Olímpico de Canadá que prueba que forma parte del equipo que está compitiendo al norte de Italia.

El equipo canadiense confirmó, también en su cuenta de Instagram, que Madeline Schizas sí consiguió el permiso de su profesor.

Incluso el profesor Victor Satzewich, de la Universidad McMaster de Hamilton, Ontario, publicó una fotografía suya mientras veía la rutina de Maddie en Milano Cortina 2026.

A Madeline le queda todavía participar en la prueba individual del patinaje artístico, con el programa corto para el martes 17 de febrero y, de clasificar, el programa libre el jueves 19.