    Milano Cortina 2026

    Rijpma-de Jong conquista el oro en patinaje de velocidad e impide triunfo 18 para Noruega

    La neerlandesa hizo una carrera que le permitió mandar a la noruega Wiklund al segundo puesto y con ello evitar el oro 18 de Noruega en el medallero de Milano Cortina 2026.

    Ricardo Escartín
    Video Países Bajos invade Milano Cortina a base del patinaje de velocidad

    Países Bajos ha sido la nación dominadora en el patinaje de velocidad de Milano Cortina 2026. Este viernes se confirmó luego de que Antoinette Rijpma-de Jong se vistiera con el oro en el 1500 m femenino.

    Con esto, el equipo ‘orange’ obtiene en esta edición de invierno su onceava medalla en esta disciplina, de las cuales tres son de oro, seis de plata y dos de bronce.

    Rijpma-de Jong impidió el oro 18 para Noruega en Milano Cortina


    Para llegar a ello, de Jong tuvo que largar por fuera en la pareja 14 contra la estadounidense Brittany Bowe. Tras la salida en falso de la neerlandesa, Bowe tomó el liderato desde el arranque y lo sostuvo hasta los 1100 metros. En la última curva, de Jong la rebasó agresivamente por dentro y llegó a la meta en 1:54.09.

    Con esto rompió el tiempo establecido por la noruega Ragne Wiklund, quien en el par 13 llegó volando a la meta para detener el crono en 1:54.15. Lo hizo enfrentándose a la kazaja Nadezhda Morozova.

    Esta pudo significar la presea dorada número 18 para Noruega. Este viernes, con el oro en biatlón, se convirtió en la nación con más primeros lugares en una edición en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, con 17.

    Finalmente, de Jong lo impidió y le colgó a la atleta nórdica la plata. El lugar más bajo del podio fue para la histórica Valerie Maltais, de Canadá quien realizó por fuera su carrera en el par 10 junto con Isabelle van Elst, de Bélgica, deteniendo el tiempo en 1:54.40.

    Es la segunda medalla olímpica para de Jong en esta cita de invierno y la sexta en su trayectoria, al conseguirlas entre Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y Milano Cortina 2026.

