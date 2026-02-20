Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: ¡Imbatibles! Noruega luce su poderío con el 1-2 en biatlón Johannes Dale-Skjevdal y Sturla Holm Laegreid lucieron imparables y mostraron su poderío al hacer el 1-2 en la salida masiva 15 km de Milano Cortina 2026.



Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video Noruega responde al dominio francés en el biatlón de Milano Cortina



Los noruegos Johannes Dale-Skjevdal y Sturla Holm Laegreid dejaron muy en claro su poderío al hacer el 1-2 en la salida masiva 15 km masculino de biatlón, en el décimo cuarto día de actividades de Milano Cortina 2026.

PUBLICIDAD

Una carrera cargada de precisión es lo que definió el oro de Dale-Skjevdal, quien tiró las 20 dianas en las cuatro rondas de tiro.

El punto clave fue la tercera zona de disparo ubicada en el kilómetro 9, donde Dale-Skjevdal controló su respiración para tirar los cinco objetivos y convertirse en líder de la prueba.

Este rol no lo dejó hasta el final. En los últimos dos kilómetros cambió el ritmo y cerró con toda la energía que le sobraba, para llegar a la meta con las piernas temblando y detener el crono en 39:17.

Fue tanta su ventaja, que Laegreid llegó 10.5 segundos después para quedarse con la plata. A lo largo del recorrido, el noruego no soltó el lugar dos y tres.

Laegreid suma su quinto metal en Milano Cortina 2026, de los cuales tres son de plata y dos, de bronce. Días antes, acaparó los reflectores cuando confesó haberle sido infiel a su novia luego de ganar el bronce en los 20 km del biatlón.

Se le escapó el tetracampeonato a Quentin Fillon Maillet

El podio lo completó Quentin Fillon Maillet, de Francia, quien obtuvo un tiempo de 39:42.7.

Su carrera también estuvo marcada por un esfuerzo destacable al pasar de la posición 14 en la segunda ronda de tiro a pasar tercero en los 13.8 kilómetros, puesto que ya no soltaría.

Fillon Maillet, quien tuvo cuatro penalizaciones, cosechó su cuarta presea en esta edición de invierno, tres de ellas son de oro. Fue el favorito a llevarse el primer puesto de esta prueba para coronarse como tetracampeón olímpico.