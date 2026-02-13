    Milano Cortina 2026

    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom gigante de Milano Cortina 2026?

    El mexicano Lasse Gaxiola, con solo 17 años de edad, tendrá participación en sus primeros Juegos Olímpicos, en el slalom gigante del esquí alpino de Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    Video Sarah Schleper y Lasse Gaxiola: historia pura en los Juegos Olímpicos

    Para Lasse Gaxiola, Milano Cortina 2026 representa dos momentos muy especiales: su debut en el esquí alpino de Juegos Olímpicos y poder compartir esta experiencia con su madre, Sarah Schleper.

    En cuanto salga a la pista del slalom gigante, Lasse y Sarah se convertirán en la primera dupla madre e hijo que participen en la misma edición de unos Juegos Olímpicos de invierno.

    Sarah, una veterana del esquí alpino, es ya la deportista con más Juegos Olímpicos en esta disciplina tras participar en el Súper-G. Desde Nagano 1998 y hasta Milano Cortina 2026, solo faltó a la cita de Sochi 2014, cuando estaba retirada.

    Al momento de su primer retiro en 2011, a manera de reconocimiento, Sarah esquió con su hijo Lasse en brazos. Tres lustros después, viene el relevo generacional y la historia que escribirán madre e hijo.

    Al momento de su retiro, en 2011, Sarah Schleper saltó a la pista para un descenso de homenaje con su hijo, Lasse, nacido en 2008. Hoy son compañeros de delegación de México.
    Imagen Getty Images

    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en Milano Cortina 2026 y dónde verlo?

    El slalom gigante consta de dos descensos para cada esquiador, con solo horas de diferencia entre uno y otro.

    El primero será este sábado 14 de febrero a las 3:00 am, tiempo del centro de México.

    El segundo descenso se realizará a partir de las 6:30 am.

    Ambos turnos de competencia de Lasse Gaxiola los podrás ver EN VIVO y totalmente GRATIS a través de ViX.

