    ¡Con ritmo! La porra de Donovan Carrillo ya llegó para apoyarlo en el programa libre

    La cámara de TUDN captó a los padres de Donovan Carrillo entre una decena de mexicanos que apoyan con música y porras al patinador mexicano en Milano Cortina 2026.

    Video Imposible no emocionarse: el emotivo apoyo a Donovan Carrillo en Milano Cortina

    La porra de Donovan Carrillo, encabezada por sus padres, llegó a la Arena de Patinaje de Milán para alentarlo en el programa libre del patinaje artístico de Milano Cortina 2026.

    Una decena de mexicanos se unieron afuera del recinto y cantaron al ritmo del clásico de Richie Valens, "La Bamba", ante la cámara de TUDN y junto a Diana Suazo y Adolfo Carrillo, los padres del patinador.

    Donovan competirá por segunda vez en el programa libre de los Juegos Olímpicos de invierno, algo que ningún mexicano había logrado en el patinaje artístico.

    Con esta participación, Donovan Carrillo cerrará su actuación en Milano Cortina 2026.

    Video El gesto del mexicano Allan Corona que 'opacó' a toda una leyenda olímpica


