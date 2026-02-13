    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola a escena

    Lasse Gaxiola tendrá su debut olímpico en el slalom gigante del esquí alpino. Te invitamos a revisar la agenda con los eventos más importantes del sábado 14 de febrero en Milano Cortina 2026.

    Llegamos al Día 8 de competencias de Milano Cortina 2026 y con ello, la mitad del programa de estos Juegos Olímpicos. En él, el mexicano Lasse Gaxiola debutará en el slalom gigante y, con ello, él y su madre, Sarah Schleper, serán la primera dupla madre-hijo que participa en la magna justa invernal.

    Todos los horarios están denotados en tiempo del centro de México (GMT-6).

    Esquí alpino


    Slalom gigante masculino (participa Lasse Gaxiola)
    🇲🇽 3:00 am: Descenso 1
    🥇🇲🇽 6:30 am: Descenso 2

    Esquí acrobático


    🥇 4:46 am: Moguls dobles masculino

    Esquí de fondo


    🥇 5:00 am: Relevos 4 x 7.5 km. femenino

    Biatlón


    🥇 7:45 am: Sprint 7.5 km. femenino

    Patinaje de velocidad


    🥇 10:00 am: 500 m. masculino

    Skeleton


    🥇 12:35 pm: Femenino, Ronda 4

    Salto de esquí


    🥇 12:57 pm: Trampolín largo individual masculino, ronda final

    Patinaje de velocidad en pista corta


    🥇 3:42 pm: 1500 m. masculino, Final A

    Curling


    Round robin femenino
    2:05 am:
    Italia vs. China
    Gran Bretaña vs. Canadá
    Suiza vs. Japón
    12:05 pm:
    Canadá vs. Suiza
    Japón vs. Estados Unidos
    Corea del Sur vs. Dinamarca
    Italia vs. Suecia

    Round robin masculino
    7:05 am
    Chequia vs. Gran Bretaña
    Suecia vs. China
    Suiza vs. Canadá
    Alemania vs. Estados Unidos

    Hockey sobre hielo


    Ronda preliminar masculino
    5:10 am:
    Suecia vs. Eslovaquia
    Alemania vs. Letonia
    9:40 am:
    Finlandia vs. Italia
    2:10 pm:
    Estados Unidos vs. Dinamarca

    Cuartos de Final, femenino
    9:40 am: Canadá vs. Alemania
    2:10 pm: Finlandia vs. Suiza

