Agenda olímpica Milano Cortina 2026: sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola a escena
Lasse Gaxiola tendrá su debut olímpico en el slalom gigante del esquí alpino. Te invitamos a revisar la agenda con los eventos más importantes del sábado 14 de febrero en Milano Cortina 2026.
Llegamos al Día 8 de competencias de Milano Cortina 2026 y con ello, la mitad del programa de estos Juegos Olímpicos. En él, el mexicano Lasse Gaxiola debutará en el slalom gigante y, con ello, él y su madre, Sarah Schleper, serán la primera dupla madre-hijo que participa en la magna justa invernal.
Todos los horarios están denotados en tiempo del centro de México (GMT-6).
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.
Esquí alpino
Slalom gigante masculino (participa Lasse Gaxiola)
🇲🇽 3:00 am: Descenso 1
🥇🇲🇽 6:30 am: Descenso 2
Esquí acrobático
🥇 4:46 am: Moguls dobles masculino
Esquí de fondo
🥇 5:00 am: Relevos 4 x 7.5 km. femenino
Biatlón
🥇 7:45 am: Sprint 7.5 km. femenino
Patinaje de velocidad
🥇 10:00 am: 500 m. masculino
Skeleton
🥇 12:35 pm: Femenino, Ronda 4
Salto de esquí
🥇 12:57 pm: Trampolín largo individual masculino, ronda final
Patinaje de velocidad en pista corta
🥇 3:42 pm: 1500 m. masculino, Final A
Curling
Round robin femenino
2:05 am:
Italia vs. China
Gran Bretaña vs. Canadá
Suiza vs. Japón
12:05 pm:
Canadá vs. Suiza
Japón vs. Estados Unidos
Corea del Sur vs. Dinamarca
Italia vs. Suecia
Round robin masculino
7:05 am
Chequia vs. Gran Bretaña
Suecia vs. China
Suiza vs. Canadá
Alemania vs. Estados Unidos
Hockey sobre hielo
Ronda preliminar masculino
5:10 am:
Suecia vs. Eslovaquia
Alemania vs. Letonia
9:40 am:
Finlandia vs. Italia
2:10 pm:
Estados Unidos vs. Dinamarca
Cuartos de Final, femenino
9:40 am: Canadá vs. Alemania
2:10 pm: Finlandia vs. Suiza