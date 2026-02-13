Agenda olímpica Milano Cortina 2026: sábado 14 de febrero, Lasse Gaxiola a escena

Llegamos al Día 8 de competencias de Milano Cortina 2026 y con ello, la mitad del programa de estos Juegos Olímpicos. En él, el mexicano Lasse Gaxiola debutará en el slalom gigante y, con ello, él y su madre, Sarah Schleper, serán la primera dupla madre-hijo que participa en la magna justa invernal.