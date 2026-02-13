Milano Cortina 2026 Totsuka Yuto finalmente alcanza el oro en halfpipe en sus terceros Juegos Olímpicos Japón mantuvo el dominio en el halfpipe del snowboard de Juegos Olímpicos, pero ahora fue Totsuka Yato quien se llevó la medalla de oro en Milano Cortina 2026.

Por: Ricardo Escartín

Video 1-3 para Japón en el halfpipe masculino de Milano Cortina 2026

Totsuka Yuto insistió durante tres ediciones de Juegos Olímpicos y finalmente, en el séptimo día de actividades de Milano Cortina 2026 , el japonés supo lo que es subirse al podio al lograr el oro en el halfpipe de snowboard.

El atleta nipón obtuvo este resultado en el medio tubo del Parque de Nieve de halfpipe de Livigno con un 95.00 en su segundo run, al ejecutar trucos de alto nivel de complejidad

La medalla de plata se la llevó Scotty James, quien es considerado una de las grandes figuras australianas en deportes de invierno. James tuvo un último run que parecía que podía desplazar a Totsuka, pero no logró aterrizar de su último truco.

Totsuka Yato estalló en llanto al asegurar el oro en el halfpipe. Imagen Getty Images

Previamente, James consiguió 93.50 en su segundo intento. Con esto, se convierte en el australiano con más medallas olímpicas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno al haber obtenido bronce en Pyeongchang 2018 y plata en Beijing 2022 y en Milano Cortina 2026.

La jornada por parte del país oceanico fue histórica por este motivo y también porque su compatriota Josie Baff obtuvo este viernes la primera medalla para su país en snowboard cross.

Japón realizó el 1-3 debido al bronce de Yamada Ryusei, quien debutó en las citas invernales y puntuó 92.00 en su tercer intento.