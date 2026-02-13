Milano Cortina 2026 ¡¿Pero qué pasó?! Ilia Malinin falla en el patinaje artístico y Mikhail Shaidorov se lleva el oro No solo perdió el oro: Ilia Malinin se rezagó hasta el octavo lugar del patinaje artístico individual de Milano Cortina 2026, donde Mikhail Shaidorov se llevó la medalla de oro.

Ningún guión pudo anticiparlo: Ilia Malinin falló en la rutina libre más importante de su aún joven carrera y quedó fuera de las medallas en el patinaje artístico individual de Milano Cortina 2026.

El estadounidense, de 21 años de edad y que es capaz de hacer saltos y piruetas que hoy nadie más hace, salió como favorito a la Arena de Patinaje de Milán luego de clasificar en el primer lugar tras el programa corto, el martes.

Pero la pelea del oro tuvo un rival inesperado: Mikhail Shaidorov, de Kazajistán, quien finalmente se quedó con un oro que hasta él parecía no creer. Además, claro, de los nervios del propio Malinin.

Ilia Malinin supo al final de su rutina que se avecinaba una tragedia. Imagen Getty Images



Tras la ronda anterior, parecía que solo había que determinar el color de las medallas que recibirían Malinin, el japónes Yuma Kagiyama y el francés Adam Siao Him Fa. El galo llevaba poco más de 9 puntos de ventaja sobre el cuarto lugar, el italiano Daniel Grassl.

Pero el francés tuvo caídas y fallas críticas en su rutina, con todo y que la remató con un exitoso backflip, que lo relegaron hasta el séptimo lugar final.

El japonés Kagiyama tuvo un par de fallas en su participación, que enmarcó en un clásico italiano de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, que le hicieron bajar del segundo al tercer lugar, para quedarse con el bronce.

El otro invitado inesperado fue el japonés Shun Sato, quien se metió hasta el segundo lugar con la tercera mejor rutina de la jornada.

El kazajo Mikhail Shaidorov hizo su tarea con una ejecución impecable. Shaidorov tuvo 198.64 puntos en el programa libre y conforme pasaron los favoritos derrumbarse, se sentía incrédulo en la silla del líder.

Ilia Malinin, quien fue el último patinador en competir, terminó su rutina con el rostro desencajado. Caídas, ejecuciones deficientes y un puntaje de 156.33, lejanísimo a los 238 que ha fimado esta temporada lo alejaron hasta un octavo lugar general que resonará por mucho tiempo.

Sin embargo, en un gesto de deportividad, Malinin fue a felicitar a Shaidorov después de recibir sus decepcionantes calificaciones.

El mexicano Donovan escaló una posición después del programa corto para ubicarse en el lugar 22 general. Su rutina de este viernes fue la posición 19 del programa libre.