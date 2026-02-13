Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: ¡Voló en la pista! Metodej Jilek se corona con el oro en patinaje de velocidad El checo Metodej Jilek se corona con el oro en patinaje de velocidad de 10,000 metros de Milano Cortina 2026.



Una carrera explosiva es la que regaló Metodej Jilek, representante de Chequia, al llevarse la medalla de oro de los 10,000 metros del patinaje de velocidad con un tiempo de 12:33.43, en el séptimo día de actividades de Milano Cortina 2026.

Al momento de que el checo largó en la pareja 5 junto con el canadiense Ted-Jan Bloemen en el Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán, el polaco Vladimir Semirunniy lideraba la competencia al haber hecho una carrera de gran velocidad y haber conseguido un tiempo de 12:39.08.

El joven checo de 19 años voló a lo largo de toda la carrera al realizar un ritmo constante e inferior al tiempo establecido. La vuelta más rápida fue la 18 al marcar 29.68 segundos.

Al llegar a la meta, bajó el tiempo por 5.65 segundos a comparación del polaco Semirunniy, que se adjudicó la plata.

El bronce se lo colgó el neerlandés Jorrit Bergsma al haber pausado el cronómetro en 12:40.48.

Con buen paso en Milano Cortina



Metodej Jilek suma dos medallas olímpicas a lo largo de su estancia en Milano Cortina 2026.

En la prueba de los 5,000 metros subió al segundo puesto del podio, mientras que este viernes tocó la gloria olímpica al llegar primero en los 10,000 metros, la distancia más larga y exigente del programa olímpico.