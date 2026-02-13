Allan Corona cumple en su debut olímpico en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026
El esquiador mexicano logra finalizar su prueba dentro del esquí de fondo en Milano Cortina 2026.
Allan Corona, el cuarto mexicano en entrar en acción en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, completó su primera participación olímpica en el esquí de fondo de 10 kilómetros varonil.
El competidor mexicano acabó en la posición 105 de 113 participantes en una de las pruebas más extenuantes dentro del programa olímpico.
Corona fue de los últimos en salir y casi logra adelantar a dos competidores en el trayecto. No tuvo contratiempos para llegar a la meta.
El tiempo de Allan Corona fue de 28:33.9, casi a ocho minutos de distancia del noruego Johannes Klaebo, quien acabó por ganar la competencia y, de paso, consiguió su octavo oro olímpico.
Para concluir su actuación, Allan Corona tuvo un emotivo encuentro y abrazo con Matthew Smith de Sudáfrica, además de esperar al último lugar, su amigo Klaus Jungbuth de Ecuador.
