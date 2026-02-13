Milano Cortina 2026 ¡Agotados! Los Juegos Olímpicos de Invierno se quedan sin condones Según el diario Corriere della Sera, el suministro de 10,000 condones destinados a Milano Cortina 2026 fueron agotados en 72 horas.



Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video "No deberíamos estar aquí": Allan Corona sorprende con sus palabras

Cada cuatro años los Juegos Olímpicos reúnen a atletas provenientes de diversos países y propician la creación de nuevos vínculos, tanto amistosos como íntimos.

PUBLICIDAD

Una medida que ha tomado el Comité Olímpico Internacional es la de suministrar en las Villas Olímpicas una cantidad considerable de condones para asegurar que los atletas puedan vivir una vida sexual segura entre ellos a lo largo de las semanas de competencia.

Para Milano Cortina 2026 no fue la excepción, y pese a que el suministro para esta vez fue de 10,000 preservativos, el diario italiano Corriere della Sera reportó que se agotaron en 72 horas.

El COI había destinado esta cantidad para los 3,500 deportistas presentes en esta justa olímpica invernal, lo que equivalía a tres condones por deportista durante su estancia en tierras olímpicas.

Sin embargo, se llegó al desabasto, y según el mismo diario, no existe una fecha exacta para un nuevo suministro.

Cabe aclarar que el diario con sede en Milán no hace una mención exacta sobre cuál de las seis Villas Olímpicas establecidas para esta edición es la que sufrió el desabasto.

Una medida consciente en los Juegos Olímpicos



La primera vez que el Comité Olímpico Internacional tomó esta clase de medidas para sus atletas fue en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 para generar conciencia sobre el VIH, virus que se descubrió en 1982.

En los Juegos Olímpicos de París 2024 se destinaron un poco más de 250,000 condones para 10,500 atletas.

Desde los Juegos Olímpicos de verano de Seúl 1988, el Comité Olímpico Internacional ha suministrado en las Villas Olímpicas una cantidad considerable de condones, para asegurar que los atletas puedan vivir una vida sexual segura entre ellos.

PUBLICIDAD

Para Milano Cortina 2026 no fue la excepción, y pese a que el suministro para esta ocasión fue de 10,000 preservativos, el diario italiano Corriere della Sera reportó que se agotaron en 72 horas.

Si nos vamos a las matemáticas, esta cantidad estaba destinada para los 3,500 deportistas presentes en esta justa olímpica invernal, lo que equivalía a tres condones por deportista durante su estancia en tierras olímpicas, cifra que al final no fue suficiente.

Cabe aclarar que el diario con sede en Milán no hace una mención exacta sobre cuál de las seis Villas Olímpicas establecidas para esta edición, es la que sufrió el desabasto.