Milano Cortina 2026 Matt Weston impone récord de pista y se cuelga el oro en skeleton Matt Weston tuvo una jornada inolvidable, pues obtuvo medalla de oro, impuso récord de pista en las cuatro carreras y le dio la primera medalla a Gran Bretaña en skeleton masculino.

Matt Weston, representante Gran Bretaña, puede presumir que en Milano Cortina 2026 logró darle a su país la primera medalla de oro en skeleton varonil en la historia, al haber realizado la bajada más rápida con un tiempo combinado de cuatro carreras de 3:43.33.

El resultado lo hace aún más increíble, pues el británico impuso récord de pista en cada uno de los descensos que realizó, siendo el último de ellos el más rápido con 55.61 segundos.

Para lograrlo, Weston realizó, en el Centro de Deslizamiento de Cortina, un descenso donde condujo su trineo con maestría a lo largo de las 16 curvas.

Su cuarta carrera fue tan explosiva, que inclusive alcanzó la velocidad máxima de 126.67 km/h.

Matt Weston se llevó un sorpresivo oro en el skeleton. Imagen Getty Images



Alemania se tuvo que conformar con el 2-3 de la mano de Axel Jungk y Christopher Groetheer, quienes se colgaron la plata y el bronce con +0.88 y +1.07, respectivamente, en comparación del primer puesto.

Jungk consiguió su segundo lugar olímpico al hilo al haber repetido este resultado en Beijing 2022.

Christopher Groetheer no pudo consagrarse como bicampeón olímpico al conseguir el oro en Beijing 2022.

