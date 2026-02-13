    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: La 'apuesta' que Donovan Carrillo hizo tras completar participación

    El patinador mexicano no ocultó su emoción por lo realizado en los Juegos Olímpicos.

    Por:Fernando Vázquez
    Donovan Carrillo completó su participación en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 después de ser el primer mexicano en acción en la magna justa invernal y no ocultó su felicidad por lo realizado.

    En entrevista para TUDN después de completar su rutina del programa libre en el patinaje artístico, Donovan Carrillo resaltó que, para esta ocasión, intentó incrementar el nivel de dificultad de su rutina.

    Si bien los jueces no tomaron en cuenta su triple axel, Carrillo advirtió que intentará poco a poco incrementar la dificultad en sus movimientos.

    "De eso se trata un poco, hay qué arriesgarnos, aumentar la dificultad, es lo que se buscó, vamos a apostar a seguir aumentando la dificultad, tengo potencial para aumentar un cuádruple, hay qué ser paciente, estoy contento con el resultado".

    Donovan Carrillo prácticamente igualó la posición 22 que consiguió en los Juegos Olímpicos Beijing 2022 y dejó en clara su emoción por lo realizado en Milán.

    "Feliz, fue un programa bastante interesante, con buenos resultados, fue mi mejor freeskate de la temporada, tanto mis entrenadores como yo estamos felices por lo de hoy".

