    Jens van 't Wout suma su segundo oro en accidentada carrera de patinaje de pista corta

    El neerlandés Jens van 't Wout se impuso en la Final de los 1500 m. del patinaje de velocidad de pista corta, que se suma a su metal dorado de los 1000 m. en Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    Video Patinaje de velocidad en pista corta l 1000 m (M) / 1500 m (M) / 3000 m relevos (F)

    El neerlandés Jens van 't Wout volvió a subirse al sitio más alto del podio en Milano Cortina 2026, al imponerse en los 1500 m. de patinaje de velocidad de pista corta.

    La Final fue accidentada, con nueve patinadores tomando la salida y cambios en el liderato.

    Cuatro patinadores se despistaron por choques generados por el alto tráfico. Incluso el chino Sun Long salió de la pista con un corte.

    Van 't Wout logró mantenerse lejos de los problemas y adelantó en la parte final para cerrar con crono de 2:12.219 y sumar este oro al que ya había ganado en los 1000 m.

    Jens van 't Wout marcó el ritmo en la parte final de la competencia.
    Imagen Getty Images

    La plata fue para el coreano Hwang Daeheon y el bronce para el letón Roberts Kruzbergs.

