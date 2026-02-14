    Milano Cortina 2026

    ¿Y el favorito? Sorpresa hasta el final en el salto de esquí en Milano Cortina 2026

    El esloveno Prevc vive un drama, pero logra quedarse con el oro en el trampolín largo varonil del salto de esquí.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Sorpresa hasta el último salto! Japón se queda sin oro


    El salto de esquí, una competencia tan fugaz como dramática, arrojó una gran sorpresa con el esloveno Domen Prevc en el trampolín largo individual varonil en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 que vive su octavo día oficial de competiciones.

    Se trata de su segunda medalla en esta cita olímpica invernal, todo después del oro conseguido en la prueba mixta por equipos.

    Nikaido Ren, de Japón, estaba llamado a consagrarse en esta prueba, pero se quedó ligeramente corto en su último salto, pero suficiente para quedarse con la plata.

    Ren sumó su tercera medalla en Milano Cortina 2026, con las otras dos pruebas acumulando bronces.

    Para Eslovenia, es su primer oro de todos los tiempos en esta misma prueba, además de que el país no se subía al podio desde Sochi 2014.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

