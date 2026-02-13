    Milano Cortina 2026

    Allan Corona sorprende con sus palabras tras competir en Milano Cortina 2026

    El esquiador mexicano no oculta su emoción tras competir en sus primeros Juegos Olímpicos.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video "No deberíamos estar aquí": Allan Corona sorprende con sus palabras


    Allan Corona, el cuarto mexicano que entra en acción dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, completó su prueba en el sprint de 10 kilómetros dentro del esquí de fondo y, al respecto, no ocultó su emoción.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Nace una leyenda en Milano Cortina 2026: Quentin Fillon Maillet logra cuarto oro
    1 mins

    Nace una leyenda en Milano Cortina 2026: Quentin Fillon Maillet logra cuarto oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Igor Medved, entrenador de Finlandia, expulsado de JJOO por consumo de alcohol
    1 mins

    Igor Medved, entrenador de Finlandia, expulsado de JJOO por consumo de alcohol

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Josie Baff obtiene la primera medalla para Australia snowboard cross
    1 mins

    Josie Baff obtiene la primera medalla para Australia snowboard cross

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Allan Corona 'opaca' a leyenda olímpica con enorme gesto en Milano Cortina
    1 mins

    Allan Corona 'opaca' a leyenda olímpica con enorme gesto en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El backflip: de la rebeldía de Surya Bonaly a la era 'legal' de Ilia Malinin
    2 mins

    El backflip: de la rebeldía de Surya Bonaly a la era 'legal' de Ilia Malinin

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hoesflot Klaebo iguala marca de oros en Juegos Olímpicos de invierno
    1 mins

    Johannes Hoesflot Klaebo iguala marca de oros en Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Allan Corona cumple en su debut olímpico en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Allan Corona cumple en su debut olímpico en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy viernes 13 de febrero: Allan Corona entra a competencia
    12 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy viernes 13 de febrero: Allan Corona entra a competencia

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Dos oros para Países Bajos en el patinaje de velocidad pista corta en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Dos oros para Países Bajos en el patinaje de velocidad pista corta en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Corona tuvo un gesto con algunos de sus compañeros y amigos en la prueba y los esperó en la meta, algo que después, resaltó en entrevista exclusiva para TUDN.

    "La disfruté, cada paso, cada strike, es muy exigente, también con mis amigos de Sudáfrica, Arabia, de naciones que no deberíamos estar aquí, muy emotivo terminar la carrera con ellos".

    Corona reconoció que no priorizó una carrera para "rendir", sino más bien, para "disfrutar" lo que fue su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos.

    "Me mentalicé en una carrera de celebración, más que de performance (rendimiento), procuré estar tranquilo, obvio hay nervio como en cualquier carrera, sabiendo que mis hijos estaban aquí, mi esposa, mi familia, México viendo.

    "Padrísimo, me encanta esquiar, me encanta el reto, qué mejor lugar, escenario y atmósfera que hacerlo aquí en México, en los Olímpicos, con mi país detrás, es una experiencia inolvidable, estoy satisfecho de llegar aquí", concluyó.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos