Milano Cortina 2026 Allan Corona sorprende con sus palabras tras competir en Milano Cortina 2026 El esquiador mexicano no oculta su emoción tras competir en sus primeros Juegos Olímpicos.

Video "No deberíamos estar aquí": Allan Corona sorprende con sus palabras



Allan Corona, el cuarto mexicano que entra en acción dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, completó su prueba en el sprint de 10 kilómetros dentro del esquí de fondo y, al respecto, no ocultó su emoción.

PUBLICIDAD

Corona tuvo un gesto con algunos de sus compañeros y amigos en la prueba y los esperó en la meta, algo que después, resaltó en entrevista exclusiva para TUDN.

"La disfruté, cada paso, cada strike, es muy exigente, también con mis amigos de Sudáfrica, Arabia, de naciones que no deberíamos estar aquí, muy emotivo terminar la carrera con ellos".

Corona reconoció que no priorizó una carrera para "rendir", sino más bien, para "disfrutar" lo que fue su primera experiencia en unos Juegos Olímpicos.

"Me mentalicé en una carrera de celebración, más que de performance (rendimiento), procuré estar tranquilo, obvio hay nervio como en cualquier carrera, sabiendo que mis hijos estaban aquí, mi esposa, mi familia, México viendo.

"Padrísimo, me encanta esquiar, me encanta el reto, qué mejor lugar, escenario y atmósfera que hacerlo aquí en México, en los Olímpicos, con mi país detrás, es una experiencia inolvidable, estoy satisfecho de llegar aquí", concluyó.