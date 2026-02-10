    Milano Cortina 2026

    Ilia Malinin lidera el patinaje artístico tras el programa corto

    Ilia Malinin cumplió con una rutina casi perfecta para llegar con ventaja a la ronda por las medallas del patinaje artístico en Milano Cortina 2026; Donovan Carrillo avanzó al programa libre.

    Ricardo Otero
    Video Ilia Malinin maravilla en el programa corto del patinaje artístico


    Ilia Malinin saldrá con ventaja en la pelea por las medallas del patinaje artístico individual de Milano Cortina 2026, tras firmar la mejor rutina en el programa corto.

    El estadounidense, favorito al oro, evitó hacer el axel cuádruple que solo él ha podido realizar, pero con otros giros de cuatro vueltas y un back flip de mero ornamento conquistó a la Arena de Milán.

    Ilia Malinin le regaló un back flip al público reunido en la arena.
    Malinin recibió 108.16 puntos, cerca de su mejor marca personal, y saldrá con poco más de cinco unidades al programa libre el próximo viernes.

    El japonés Yuma Kagiyama quedó en segundo lugar con 103.13 puntos, luego de un tropiezo al inicio de su rutina.

    Video Tropiezo de Yuma Kagiyama pone en jaque sus posibilidades


    El momento más dramático se dio con la rutina del japonés Kao Miura, quien venía de ganar el Campeonato 4 Continentes en Beijing hace un par de semanas, pero tuvo una ejecución muy por debajo de lo esperado que lo relegó al lugar 22 y prácticamente lo deja sin posibilidades de pelear por una medalla.

    En tanto, Donovan Carrillo logró clasificarse al programa libre con el lugar 23, que buscará mejorar con su rutina del próximo viernes.

    Las medallas se definirán por la suma de las dos ejecuciones.

