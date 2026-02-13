Milano Cortina 2026 El backflip: de la rebeldía de Surya Bonaly a la era 'legal' de Ilia Malinin Ilia Malinin deslumbró cuando en la prueba por equipos y en el patinaje individual realizó el backflip, un salto mortal hacia atrás, una maniobra que estuvo prohibida durante 50 años.

Milano Cortina 2026 será recordada como la edición donde Ilia Malinin realizó por primera vez en medio siglo, de forma legal, un salto que estuvo prohibido desde 1976: el mortal hacia atrás o backflip, durante la prueba por equipos del patinaje artístico.

Pero el backflip ha generado polémica durante el último medio siglo y específicamente la ejecución de Malinin puede ser calificada de solo ornamental.

El público de la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán se rindió a los patines del estadounidense con esta maniobra, la cual estuvo prohibida por ser considerada como de alto riesgo.

Fue el estadounidense Terry Kubicka quien lo exhibió por primera vez en los Juegos Olímpicos de Invierno Innsbruck 1976.

Ante la complejidad y el riesgo que conlleva la ejecución, la Unión Internacional de Patinaje ( ISU) prefirió evitar alguna desgracia y la prohibió en 1977.

Pocas veces volvió a verse el mortal sobre el hielo, hasta que una patinadora lo popularizó al desafiar a las autoridades y eternizar un momento icónico en la historia de los Juegos Olímpicos.

En la década de los 90, Surya Bonaly (der.) ejecutó el backflip en diferentes escenarios. Imagen Getty Images

Surya Bonaly rompió las reglas en Nagano 1998

La francesa Surya Bonaly, una de las grandes figuras del patinaje artístico durante la década de los 90, se olvidó de las reglas y ejecutó este riesgoso movimiento con limpieza y belleza en Nagano 1998, aún cuando estaba lesionada y ya no tenía oportunidad de subirse al podio.

Los jueces la penalizaron con deducciones, pero a Bonaly no le importó, pues había demostrado que, en este deporte, las reglas podían romperse para realizar hazañas fantásticas. A la fecha, su backflip es considerado un acto de rebeldía.

En 2024 la USI decidió permitir su ejecución en las competencias, aunque no es considerado como parte de la evaluación técnica de los patinadores.

Es decir, el backflip de Malinin, que repitió en el programa corto individual, no le ha valido puntos en Milano Cortina 2026, pero tampoco deducciones, como sí le pasó a Surya Bonaly.