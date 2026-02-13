    Milano Cortina 2026

    Nace una leyenda en Milano Cortina 2026: Quentin Fillon Maillet logra cuarto oro

    El atleta francés se consagra en el sprint de 10 kilómetros en el biatlón de Milano Cortina 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Cuatro oros olímpicos! Quentin Fillon impide dominio noruego

    Quentin Fillon Maillet, competidor francés, hizo historia en el séptimo día de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 después de ganar la prueba sprint de 10 kilómetros en el biatlón.

    Se trata de la cuarta medalla de oro en Juegos Olímpicos de Invierno que consigue Fillon Maillet quien tuvo dos triunfos en Beijing 2022, más otras dos victorias ahora en Milano Cortina 2026.

    Además, en los juegos en China, consiguió tres platas y en la edición actual en Italia, ganó ya la medalla de oro en la prueba de relevos con el equipo de Francia.

    Con esta nueva hazaña, Quentin Maillet es ya el atleta francés más laureado en Juegos Olímpicos de Invierno, junto con Martín Fourcade.

    Tiene 33 años y ganó el biatlón con tiemp de 22:53.1, no falló un solo tiro.

