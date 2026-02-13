Milano Cortina 2026 Igor Medved, entrenador de Finlandia, expulsado de JJOO por consumo de alcohol El Comité Olímpico Finlandés decidió expulsar de Milano Cortina 2026 a Igor Medved, ya que el consumo de alcohol lo consideran como “ una conducta que viola las reglas”.

En un acto disciplinario, el Comité Olímpico Finlandés decidió excluir a Igor Medved del equipo de salto de esquí de Milano Cortina 2026, del cual era entrenador, tras comprobarse que había ingerido alcohol.

Janne Hanninen, director del equipo y ex patinador finés en tres Juegos Olímpicos, indicó la decisión a través de un comunicado oficial en la página del organismo.

“Medved ha regresado a casa hoy. Se trata de problemas relacionados con el alcohol. Nos tomamos muy en serio la infracción de las reglas de juego del equipo y reaccionaremos con rapidez.”

Igor Medved expresó arrepentimiento por su conducta. Imagen Getty Images

Ante la situación, Medved expresó su arrepentimiento por haber violado las reglas del equipo.

“Cometí un error y lo siento mucho. Quiero disculparme con todo el equipo finlandés, los atletas y también con la afición. Les deseo paz al equipo para que se concentren en los partidos y sigan con el buen trabajo. No haré más comentarios al respecto”, dijo.

Con el fin de suplir a Medved, el Comité Olímpico de este país decidió nombrar a Lasse Moilanen como nuevo entrenador para el resto de Milano Cortina 2026.