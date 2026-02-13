    Milano Cortina 2026

    Igor Medved, entrenador de Finlandia, expulsado de JJOO por consumo de alcohol

    El Comité Olímpico Finlandés decidió expulsar de Milano Cortina 2026 a Igor Medved, ya que el consumo de alcohol lo consideran como “ una conducta que viola las reglas”.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Las proezas de Sarah Schleper y Regina Martinez en Milano Cortina 2026

    En un acto disciplinario, el Comité Olímpico Finlandés decidió excluir a Igor Medved del equipo de salto de esquí de Milano Cortina 2026, del cual era entrenador, tras comprobarse que había ingerido alcohol.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Josie Baff obtiene la primera medalla para Australia snowboard cross
    1 mins

    Josie Baff obtiene la primera medalla para Australia snowboard cross

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Allan Corona 'opaca' a leyenda olímpica con enorme gesto en Milano Cortina
    1 mins

    Allan Corona 'opaca' a leyenda olímpica con enorme gesto en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    El backflip: de la rebeldía de Surya Bonaly a la era 'legal' de Ilia Malinin
    2 mins

    El backflip: de la rebeldía de Surya Bonaly a la era 'legal' de Ilia Malinin

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hoesflot Klaebo iguala marca de oros en Juegos Olímpicos de invierno
    1 mins

    Johannes Hoesflot Klaebo iguala marca de oros en Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Allan Corona cumple en su debut olímpico en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Allan Corona cumple en su debut olímpico en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy viernes 13 de febrero: Allan Corona entra a competencia
    12 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy viernes 13 de febrero: Allan Corona entra a competencia

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Dos oros para Países Bajos en el patinaje de velocidad pista corta en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Dos oros para Países Bajos en el patinaje de velocidad pista corta en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡La sorpresa! Chloe Kim se queda cerca del tricampeonato olímpico en halfpipe
    1 mins

    ¡La sorpresa! Chloe Kim se queda cerca del tricampeonato olímpico en halfpipe

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Pumas manda este mensaje después de la participación de Regina Martínez en Milano Cortina
    1 mins

    Pumas manda este mensaje después de la participación de Regina Martínez en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Janne Hanninen, director del equipo y ex patinador finés en tres Juegos Olímpicos, indicó la decisión a través de un comunicado oficial en la página del organismo.

    “Medved ha regresado a casa hoy. Se trata de problemas relacionados con el alcohol. Nos tomamos muy en serio la infracción de las reglas de juego del equipo y reaccionaremos con rapidez.”

    Igor Medved expresó arrepentimiento por su conducta.
    Igor Medved expresó arrepentimiento por su conducta.
    Imagen Getty Images

    Ante la situación, Medved expresó su arrepentimiento por haber violado las reglas del equipo.

    “Cometí un error y lo siento mucho. Quiero disculparme con todo el equipo finlandés, los atletas y también con la afición. Les deseo paz al equipo para que se concentren en los partidos y sigan con el buen trabajo. No haré más comentarios al respecto”, dijo.

    Con el fin de suplir a Medved, el Comité Olímpico de este país decidió nombrar a Lasse Moilanen como nuevo entrenador para el resto de Milano Cortina 2026.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos