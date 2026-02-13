    Milano Cortina 2026

    Josie Baff obtiene la primera medalla para Australia snowboard cross

    Jossie Baff obtuvo la primera presea para Australia en el snowboard con el oro del cross femenino; con esto, el país oceánico ya sumó dos medallas doradas en Milano Cortina 2026.

    Ricardo Escartín
    Video La australiana Josie Baff sorprende con el oro en el snowboard cross femenino

    Jossie Baff hizo historia para Australia en el Parque de nieve Livigno Cross al haber conseguido la medalla de oro en el snowboard cross femenino de Milano Cortina 2026.

    Este resultado es una hazaña para el país oceánico, pues es la primera vez que logran cualquiera de los tres metales desde que esta disciplina formó parte del calendario olímpico en Turín 2006.

    Eva Adamczykova, representante de Chequia, fue la segunda en llegar a la línea de meta.

    La atleta de 32 años suma la que es su tercera presea en justas olímpicas invernales tras el oro en Sochi 2014 y el bronce en Pyeongchang 2018.

    El podio lo completó la italiana Michela Moioli, que celebra en su casa su tercera medalla olímpica en tres ediciones: oro en Pyeongchang 2018 y plata en Beijing 2022, por lo que es la segunda ocasión que Adamczykova y Moioli comparten podio olímpico en su carrera.

    Josie Baff logró rebasar en la Final a la checa para llevarse el oro.
    Josie Baff logró rebasar en la Final a la checa para llevarse el oro.
    Imagen Getty Images

    Jossie Baff, líder en Semifinales y Final

    En los primeros momentos de la carrera la suiza Noemie Wiedmer, quien se vistió con la casaca verde, lideró el grupo y por momentos se le veía separada de sus rivales.

    En una de las curvas Josie Baff, vestida con la casaca roja al haber hecho una impecable carrera en semifinales y ser la mejor clasificada de las cuatro, aprovechó la oportunidad de rebasar por dentro a la helvética, consiguiendo ser la cabeza del grupo, rol que ya no soltaría hasta la línea de meta.

    La checa Adamczykova presionó en todo momento a Baff y estuvo a punto de llegar en primer lugar al haber estado separada por apenas cuatro centésimas de segundo.

