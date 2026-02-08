Milano Cortina 2026 ¡Épico! Ilia Malinin le da el oro a Estados Unidos en cerrada competencia Ilia Malinin le da el oro a Estados Unidos en cerrada competencia contra Japón en la prueba por equipos.

Video Ilia Malinin le da el oro por equipos a EEUU en patinaje artístico



Antes de la ronda masculina, Japón y Estados Unidos estaban empatados a 59 puntos. El estadounidense Malinin definió la competencia y les dio la medalla de oro

Una de las historias más épicas de Milano Cortina 2026 nos la regaló el estadounidense Ilia Malinin y el japonés Shun Sato este domingo luego haberse enfrentado en la ronda masculina de la competición por equipos del patinaje artístico, donde el estadounidense le dio la medalla de oro a Estados Unidos con 69 puntos; Japón se quedó con la plata con un punto de desventaja.

Antes de la ronda masculina, Japón y Estados Unidos nos regalaron un cúmulo de emociones en la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán al empatar con 59 puntos. La medalla de oro se definía entre Malinin y Sato, lo que hizo aún más espectacular la competición.

Así fue el emocionante duelo entre Malinin y Sato

Malinin prefirió no ejecutar su tan esperado cuádruple Axel en su rutina. Al ritmo de “The Ball, The Smell of the Sea, Code Duello” realizó una coreografía con una complejidad simplemente impecable y con nulas deducciones, lo que le valió una puntuación de 200.03 y con ello los 69 totales para el país norteamericano.

Shun Sato deleitó a todos con su rutina bajo el tema “The Firebird” de Stravinski. Pese a obtener la mejor marca de la temporada con 194.86 debido a la calidad de las ejecuciones de sus elementos, no pudo superar los 200.03 de Malinin y el equipo asiático se adjudicó el metal plateado.

Es la cuarta vez consecutiva que Estados Unidos consigue uno de los metales olímpicos. Lo hizo en Sochi 2014, Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y ahora Milano Cortina 2026 al obtener dos bronces, una plata y un oro, respectivamente.

Japón tiene apenas dos preseas en esta disciplina; la primera fue de bronce en Beijing 2022.

La local Italia mereció el bronce luego de haber obtenido una puntuación total de 60. Es la primera para el equipo Azzurro en la competición por equipos.