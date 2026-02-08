Milano Cortina 2026 Kirsty Coventry, presidenta del COI, manda mensaje a Lindsey Vonn tras accidente en Milano Cortina 2026 Otras figuras del deporte se han pronunciado a causa de la caída de Lindsey Vonn durante su prueba de descenso en Milano Cortina 2026.

Video La aparatosa caída de Lindsey Vonn en Milano Cortina 2026

Luego del aparatoso accidente que sufrió Lindsey Vonn este domingo 8 de febrero en Milano Cortina 2026 al momento de empezar su descenso en el Centro de Esquí Alpino de Tofane, diversas personalidades del mundo del deporte se han manifestado en señal de apoyo hacia la esquiadora alpina.

PUBLICIDAD

Entre ellas se encuentra Kirsty Coventry, la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), quien se ubica en la sede de la justa invernal

La máxima dirigente del deporte a nivel mundial no dudó en enviar un emotivo mensaje a Vonn a través de la cuenta oficial de X del COI.

“Querida Lindsey, todos estamos pensando en ti. Eres una inspiración increíble, y siempre serás una campeona olímpica.”, dijo.

Otras figuras han mandado mensajes solidarios a causa de la caída de Vonn, como el tenista español Rafael Nadal, el ex luchador de la WWE Ric Flair, así como Mikaela Shiffrin, quien junto con Vonn son consideradas como las máximas leyendas del esquí alpino estadounidense, y que compitieron entre sí a lo largo de sus carreras.

Este es el estado de salud actual de Lyndsey Vonn

Luego del accidente, Vonn fue trasladada primero a una clínica en Cortina y después, a Treviso, separadas por 130 km de distancia.

En Treviso ingresó a quirófano para una cirugía ortopédica para estabilizar una fractura en su pierna izquierda, según un comunicado del hospital Ca' Foncello.

La esquiadora se encuentra bajo observación en el área de terapia intensiva.