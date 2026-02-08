Milano Cortina 2026 Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: lunes 9 de febrero Se entregarán 5 medallas de oro en la jornada de este lunes 9 de febrero en Milano Cortina 2026, mientras el curling entrará en rondas definitivas.

Cinco eventos de medalla se desarrollarán este lunes 9 de febrero en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026. Te presentamos la agenda de eventos.

El patinaje de velocidad tendrá una electrizante final femenina, mientras el curling entrará en Semifinales de los dobles mixtos.

Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).

Esquí acrobático



🥇 5:30 am Slopestyle femenino

Esquí alpino



🥇 7:00 am Slalom combinado por equipos masculino

Patinaje de velocidad



🥇 10:30 am 1000 m. femenino

Snowboard



🥇 12:30 pm Big Air femenino

Salto de esquí



🥇 1:12 pm Trampolín normal (TN) individual masculino

Curling



Dobles mixtos, round robin

3:05 am

Suiza vs. Canadá

Estados Unidos vs. Italia

Noruega vs. Corea del Sur

Chequia vs. Estonia

11:05 am

Semifinales

Hockey sobre hielo