    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: lunes 9 de febrero

    Se entregarán 5 medallas de oro en la jornada de este lunes 9 de febrero en Milano Cortina 2026, mientras el curling entrará en rondas definitivas.

    Cinco eventos de medalla se desarrollarán este lunes 9 de febrero en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026. Te presentamos la agenda de eventos.

    El patinaje de velocidad tendrá una electrizante final femenina, mientras el curling entrará en Semifinales de los dobles mixtos.

    Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).

    Esquí acrobático

    🥇 5:30 am Slopestyle femenino

    Esquí alpino


    🥇 7:00 am Slalom combinado por equipos masculino

    Patinaje de velocidad


    🥇 10:30 am 1000 m. femenino

    Snowboard


    🥇 12:30 pm Big Air femenino

    Salto de esquí


    🥇 1:12 pm Trampolín normal (TN) individual masculino

    Curling


    Dobles mixtos, round robin
    3:05 am
    Suiza vs. Canadá
    Estados Unidos vs. Italia
    Noruega vs. Corea del Sur
    Chequia vs. Estonia

    11:05 am
    Semifinales

    Hockey sobre hielo


    9:40 am Alemania vs. Francia
    1:40 pm Suiza vs. Estados Unidos
    2:10 pm Canadá vs. Chequia

