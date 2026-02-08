Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: lunes 9 de febrero
Se entregarán 5 medallas de oro en la jornada de este lunes 9 de febrero en Milano Cortina 2026, mientras el curling entrará en rondas definitivas.
Cinco eventos de medalla se desarrollarán este lunes 9 de febrero en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026. Te presentamos la agenda de eventos.
El patinaje de velocidad tendrá una electrizante final femenina, mientras el curling entrará en Semifinales de los dobles mixtos.
Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).
Esquí acrobático
🥇 5:30 am Slopestyle femenino
Esquí alpino
🥇 7:00 am Slalom combinado por equipos masculino
Patinaje de velocidad
🥇 10:30 am 1000 m. femenino
Snowboard
🥇 12:30 pm Big Air femenino
Salto de esquí
🥇 1:12 pm Trampolín normal (TN) individual masculino
Curling
Dobles mixtos, round robin
3:05 am
Suiza vs. Canadá
Estados Unidos vs. Italia
Noruega vs. Corea del Sur
Chequia vs. Estonia
11:05 am
Semifinales
Hockey sobre hielo
9:40 am Alemania vs. Francia
1:40 pm Suiza vs. Estados Unidos
2:10 pm Canadá vs. Chequia