Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: ¿Quién es Jutta Leerdman? la atleta que acapara reflectores en Milano Cortina 2026 La neerlandesa ha robado reflectores y es una de las atletas más populares de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Video ¿La 'novia' de Milano Cortina 2026? La atleta que acapara reflectores

Los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 tienen su tercer día de competición y Jutta Leerdman, patinadora neerlandesa, es una de las que más llama la atención en el magno certamen invernal.

Llamada para algunos como la 'novia de los Juegos Olímpicos', Leerdman se ha convertido en una celebridad en redes sociales, con más de siete millones de seguidores.

Más allá de su popularidad, Jutta Leerdman se trata de una patinadora de velocidad exitosa, y que incluso llega a Milano Cortina 2026 como subcampeona olímpica.

¿QUIÉN ES JUTTA LEERDMAN? LA LLAMADA 'NOVIA' DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS MILANO CORTINA 2026



Leerdman nació en los Países Bajos en 1998. Su carrera en el patinaje la inició temprano, aunque previamente, practicó hockey sobre césped, un deporte muy popular en su país.

Estudió economía en la Johan Cruyff Academy, además de que ha dominado competiciones nacionales y europeas. Se ha consagrado también en Campeonatos Mundiales.

Su novio es el boxeador e influencer Jake Paul, con quien está comprometida desde marzo de 2025.